Comienza en Venezuela diálogo formal entre oficialismo y exlegisladores opositores

Casi una semana después de su postergación, delegaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y exlegisladores de la oposición se reunirán el jueves para dar comienzo formal a las conversaciones sobre una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.

El nuevo ciclo de conversaciones estará encabezado por miembros de la actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y un grupo de exlegisladores opositores que en su momento intentaron destituir al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y cuenta con la mediación de Estados Unidos.

El primer encuentro cara a cara se realizará casi siete semanas después de una reunión en Caracas entre el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez— y la exdiputada Dinorah Figuera, quien regresó entonces brevemente al país luego de casi ocho años en el exilio. Washington fue el principal impulsor de la iniciativa.

El sábado ambos sostuvieron una conversación telefónica en la que, según un comunicado del actual jefe del Legislativo, se definieron los temas a tratar en el encuentro presencial.

Entre esos temas destacan la atención a las víctimas de los dos poderosos terremotos del 24 de junio y el fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas.

El encuentro ocurrirá siete meses después de la intervención militar de Washington en Caracas, el 3 de enero, que derivó en la captura de Maduro.

El rol de EEUU

Figuera agradeció en un escrito al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el “acompañamiento a la transición de Venezuela”.

El 4 de agosto Rubió declaró que “hay mucho trabajo por hacer para sentar las bases de unas elecciones... Debe haber verdadera libertad de prensa, debe haber participación multipartidista, debe haber reconciliación nacional y debe elegirse una comisión electoral que cuente los votos con precisión”.

Agregó que también se necesita que cada sector de la sociedad tenga un papel “no sólo en la organización de las elecciones, sino en la construcción del gobierno del futuro del país. Así que creo que requerirá cierta persistencia y un poco de paciencia, no años, pero sí algunos meses”.

La líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, ha dicho que no participará en el diálogo, pero tampoco será un obstáculo para los acuerdos que logren avances reales.

Analistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), coincidieron en que una transición a la democracia luce todavía lejana y advirtieron que una elección libre será el final de un largo proceso.

La transición a la democracia “no arranca con el inicio de un proceso de diálogo, se inicia con un reconocimiento y una restitución de garantías que han sido violadas”, dijo John Magdaleno, consultor político y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

Según Magdaleno, primero deben restituirse libertades civiles y derechos políticos como la libertad de opinión y expresión, de prensa, de reunión y de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y otras garantías que protegen, aseguran y hacen cumplir los derechos humanos.