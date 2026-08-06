Suben solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU, pero despidos siguen bajos

La cantidad de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada, pero los despidos se mantienen dentro del rango históricamente saludable de los últimos años.

Las solicitudes de ayuda por desempleo en la semana que terminó el 1 de agosto aumentaron en 1.000, hasta 199.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra de la semana anterior fue revisada al alza en 1.000, hasta 198.000.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador en tiempo real de la salud del mercado laboral.

La semana pasada, la métrica de inflación preferida de la Reserva Federal, el PCE, se situó en 3,7% en junio, todavía muy por encima del objetivo de 2% del banco central. Funcionarios de la Fed han dicho que si la inflación se mantiene elevada, están dispuestos a subir las tasas de interés, lo que incrementa los costos para las empresas e inhibe la contratación.

El mes pasado, el gobierno informó que los empleadores redujeron el ritmo de contratación en junio, al añadir apenas 57.000 empleos. Eso es menos de la mitad del total del mes anterior y una señal de que las compañías siguen reacias a aumentar sus plantillas. La tasa de desempleo bajó a 4,2% desde 4,3% en mayo, aunque ello se debe en gran medida a que muchas personas sin trabajo dejaron de buscar empleo y ya no fueron contabilizadas como desempleadas.

La tibia contratación de junio llega después de un repunte relativo en las ganancias de empleo de los tres meses anteriores, lo que contrarrestó las preocupaciones de que el conflicto en Irán pudiera afectar al mercado laboral. El informe de empleo de julio del gobierno se publicará el viernes.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a los aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés.

Entre las empresas que han recortado su plantilla recientemente están Verizon, UPS, Amazon, Disney, Starbucks, Walmart y Microsoft.

El informe del Departamento de Trabajo el jueves también mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, cayó en 4.500, hasta 198.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 25 de julio, fue de 1,8 millones, un aumento de 24.000 respecto a la semana previa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.