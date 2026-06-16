Graduados de Stanford abandonan discurso del CEO de Google; la empresa participa en un proyecto vinculado a Israel

Según los informes, unos 200 estudiantes abandonaron el discurso de graduación del director ejecutivo de Google en la Universidad de Stanford. ​

Se pudo ver a otros asistentes haciendo sonar silbatos y ondeando banderas palestinas tras conocerse el Proyecto Nimbus, una iniciativa mediante la cual Google y Amazon prestan servicios tecnológicos al gobierno israelí.

En las imágenes obtenidas por un reportero de SFGATE, se puede escuchar a los estudiantes coreando “Palestina libre, Palestina libre” mientras abandonaban el discurso del director ejecutivo Sundar Pichai.

“Debo advertirles a todos que este es apenas el segundo discurso de graduación que he dado en mi vida”, comenta Pichai en el video. “El primero fue, literalmente, en mi patio trasero”.

Según ese mismo reportero, Pichai no había mencionado la inteligencia artificial en su discurso. El tema ha sido mencionado en varios discursos de graduación a lo largo del año, lo que ha provocado momentos virales en los que han sido abucheados por el público.

En una entrevista previa en el programa Hard Fork del New York Times, se le preguntó a Pichai qué haría si lo abuchearan durante su discurso.

open image in gallery Estudiantes de la Universidad de Stanford abandonaron el discurso de graduación de Sundar Pichai mientras ondeaban banderas palestinas ( AFP/Getty )

“Creo que cada vez que impulsamos el progreso tecnológico, contribuimos a impulsar el progreso en el mundo”, respondió. “En cierto modo, estos graduados desempeñarán un papel fundamental tanto en el impulso de dicho progreso como en la gestión del impacto de las tecnologías”.

“Creo que debemos tenerlo muy presente y ser siempre extraordinariamente optimistas respecto a la próxima generación”, continuó.

Pichai añadió que la próxima generación “estará a la altura del desafío” y que compartiría sus propias experiencias con los jóvenes.

Según SFGATE, los estudiantes que abandonaron la sala tras el discurso de Pichai celebraron su propia “ceremonia de graduación popular”, en la que el activista Mahmoud Khalil fue el orador principal.

open image in gallery Algunos estudiantes de la Universidad de Stanford celebraron su propia “graduación popular” ( Getty )

Khalil había permanecido detenido durante más de 100 días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su activismo a favor de Palestina en el campus de la Universidad de Columbia en 2024. ​

Según Al Jazeera, Nimbus es un proyecto valorado en 1.200 millones de dólares, que se firmó entre Google, Amazon e Israel en 2021. Su objetivo es proporcionar infraestructura de computación en la nube, inteligencia artificial y otros servicios tecnológicos al gobierno y al ejército israelíes.​

En una declaración obtenida por el medio de comunicación en 2024, Pichai afirmó que Google tenía una “cultura de debate abierto y dinámico”.​

Sin embargo, añadió que la empresa no era un lugar para “discutir sobre temas controvertidos o debatir sobre política”, en respuesta a la reacción interna contra el proyecto. ​

“Este es un momento demasiado importante para nuestra empresa como para que nos distraigamos”, continuó.

The Independent se puso en contacto con Google y la Universidad de Stanford para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello