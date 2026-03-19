Gobierno de Trump investiga a estados que exigen cobertura de aborto en seguros médicos

El gobierno de Trump informó que ha iniciado investigaciones en 13 estados que exigen que los planes de seguro médico regulados por el Estado cubran el aborto.

Es el episodio más reciente en la larga disputa entre los partidos políticos sobre cómo interpretar una disposición, conocida como la Enmienda Weldon, incluida cada año en las leyes federales de gasto. Esta prohíbe que los estados discriminen a entidades de salud que no proporcionen, no cubran o no remitan para abortos.

Cuando el demócrata Joe Biden era presidente, la oficina de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos sostuvo que la disposición no se aplicaba a empleadores u otros patrocinadores de atención médica. El gobierno de Trump afirmó este año que sí se aplica.

El gobierno señala que eso podría poner a los estados con requisitos de cobertura de aborto en violación de la ley, porque quizá no permitan que los empleadores u otros emisores de atención médica se excluyan. Indicó que estaba enviando cartas para recabar más información de esos estados.

La oficina de derechos civiles del departamento de salud inició las investigaciones “para abordar el presunto desdén de ciertos estados por el cumplimiento de la Enmienda Weldon, o su confusión al respecto”, manifestó en un comunicado la directora de la oficina, Paula M. Stannard.

“En virtud de la Enmienda Weldon, las entidades de atención médica, como los emisores de seguros de salud y los planes de salud, están protegidas contra la discriminación estatal por no pagar o no brindar cobertura de aborto en contra de su conciencia. Punto”, declaró Stannard.

Los estados con los requisitos de cobertura son California, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Vermont y Washington. Todos, excepto Vermont, tienen gobernadores demócratas.

La Enmienda Weldon es una de una serie de disposiciones conocidas como leyes de conciencia, que brindan protecciones legales a personas y entidades de atención médica que optan por no practicar abortos u otros tipos de atención debido a objeciones religiosas o morales.

En los años transcurridos desde que se promulgó en 2005, ha habido un “vaivén partidista” en cuán amplia o estrechamente se interpreta, dependiendo de qué partido esté en el poder, según Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis.

Ziegler señaló que el hecho de que los empleadores y las aseguradoras no se mencionen entre las entidades de atención médica en el texto de la Enmienda Weldon podría dar a los demócratas una ventaja con su interpretación, pero la cuestión aún no se ha resuelto en los tribunales.

Elizabeth Sepper, profesora de derecho en la Universidad de Texas en Austin, indicó que el documento Proyecto 2025, el plan elaborado por la Heritage Foundation para el caso de que Trump ganara las elecciones, estipulaba retener fondos de Medicaid a los estados que se determinara que violan la Enmienda Weldon.

“Lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una promesa a la derecha religiosa”, expresó.

La primera administración de Trump en 2020 se movió para retener fondos federales de atención médica a California por lo que interpretó como una violación de la Enmienda Weldon, pero el gobierno de Biden asumió el cargo al año siguiente y revirtió la decisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.