Estados en EEUU buscan prohibir que los agentes federales se cubran el rostro en operativos

Las propuestas en Estados Unidos para prohibir que los agentes federales de inmigración se cubran el rostro con máscaras han cobrado nueva vida en los estados, gracias en parte a un fallo judicial que bloqueó la primera ley de este tipo en el país, en California.

El gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, estaba listo para firmar una ley el jueves, poco más de un mes después de que se suspendió la ley de California, que limita las coberturas faciales en los agentes del orden. Entrará en vigor de inmediato y podría extenderse pronto a otros estados.

Proyectos de ley similares contra el uso de máscaras obtuvieron la aprobación final a principios de este mes en legislaturas controladas por demócratas en Oregon y Virginia, y han superado al menos una cámara en Hawai, Maryland y Vermont. Las propuestas responden a las tácticas de control migratorio del presidente Donald Trump, en las que agentes federales —algunos con máscaras— han detenido a miles de personas para una posible deportación, lo que ha generado críticas de que las máscaras les permiten actuar de forma agresiva con impunidad.

El Departamento de Seguridad Nacional denunció la nueva medida del estado de Washington como “irresponsable, temeraria y peligrosa”.

“Para que quede absolutamente claro: no acataremos esta prohibición inconstitucional”, señaló el departamento en un comunicado.

Pero la cuestión de su constitucionalidad no es tan clara.

Un juez federal dictaminó en febrero que la prohibición de máscaras de California discriminaba a los agentes federales del orden porque se aplicaba a funcionarios federales y locales, pero no a los estatales. El fallo supuso una victoria para el gobierno de Trump, que impugnó la ley de California. Pero también trazó una vía para que los estados lo intenten de nuevo.

La nueva medida de Washington restringe las coberturas faciales para todos los agentes del orden federales, estatales y locales, una distinción clave destinada a evitar alegaciones de discriminación contra funcionarios federales. La mayoría de los proyectos pendientes en otros estados también se aplicarían a todos los agentes del orden.

Bridget Lavender, abogada en la State Democracy Research Initiative de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, comentó: “Creo que la decisión de California, en muchos sentidos, funcionó como una luz verde para algunos estados que estaban pensando: ‘¿De verdad podemos hacer esto?’”.

¿Qué buscan las restricciones al uso de máscaras?

Aunque los agentes federales no usan máscaras de manera habitual, la administración Trump ha dado a los agentes individuales margen para hacerlo como una forma de protegerse a ellos y sus familias de posibles acosos y amenazas. Algunos manifestantes también han usado máscaras mientras se enfrentaban a los agentes de inmigración.

Los legisladores de California comenzaron a impulsar restricciones el año pasado después de que algunos agentes federales de inmigración se cubrían el rostro durante operativos de gran escala en Los Ángeles. En septiembre, el gobernador demócrata Gavin Newsom se convirtió en el primero en promulgar una ley que prohíbe a los agentes federales cubrirse el rostro. La ley incluía excepciones para mascarillas médicas, equipo táctico y algunas otras cosas.

Desde el año pasado, legisladores demócratas en más de 30 estados han presentado iniciativas para restringir el uso de coberturas faciales por parte de agentes del orden, según un análisis de The Associated Press que utilizó el software Plural para seguimiento legislativo. Eso incluye un nuevo proyecto de ley en California, que intenta reactivar las restricciones al uso de máscaras aplicándolas también a los agentes estatales.

¿Cómo se harían cumplir los nuevos límites al uso de máscaras?

La nueva medida de Washington prohíbe que los agentes del orden se cubran el rostro mientras interactúan con el público, con excepciones para agentes encubiertos y de equipos tácticos, por motivos religiosos y para mascarillas médicas, entre otras cosas. No incluye sanciones específicas. Pero permite que las personas detenidas por agentes enmascarados los demanden, reclamando dinero por daños.

“El hecho de cubrirse el rostro crea intimidación y miedo”, manifestó el senador estatal de Washington Javier Valdez, demócrata que patrocinó la legislación. “Si usted es un funcionario del orden, el público merece saber quién es”.

Una medida aprobada la semana pasada en Virginia ofrece un incentivo para que las agencias del orden adopten políticas que restrinjan las coberturas faciales. Los agentes que violen la prohibición estatal podrían enfrentar cargos por delito menor, castigados con hasta 12 meses de cárcel y una multa de 2.500 dólares. Pero si su agencia tiene una política sobre coberturas faciales, cualquier infracción sería gestionada por esa agencia en lugar de derivar en cargos estatales.

La medida de Virginia fue patrocinada por el senador estatal demócrata Saddam Azlan Salim, quien llegó a Estados Unidos desde Bangladesh cuando era niño y ya es ciudadano estadounidense.

“Crecí aquí sabiendo que si alguien llega con una máscara, sin identificación, o te van a robar o te van a secuestrar”, expresó.

Los republicanos preguntan por qué los manifestantes sí pueden usar máscaras

Durante el debate a principios de este mes en Oregon, legisladores republicanos plantearon objeciones de que las disposiciones contra el uso de máscaras se aplicarían solo a los agentes del orden —no a los manifestantes— y advirtieron que la prohibición podría contribuir a percepciones negativas.

“La demonización de los agentes de seguridad pública es algo que tiene un impacto profundo que repercute en toda nuestra ciudadanía”, señaló el senador estatal David Brock Smith, tras votar en contra del proyecto. Hay individuos que provocan disturbios y publican datos personales de estos agentes de seguridad pública”.

Durante el debate en la Cámara de Representantes de Washington, el legislador estatal republicano Jim Walsh recordó haber asistido a un evento en Seattle donde manifestantes enojados llevaban máscaras. Ese día no ocurrió ningún daño, pero “sería razonable que un agente del orden ocultara su rostro para protegerse del delincuente malintencionado”, sostuvo Walsh.

¿Qué limitaciones al uso de máscaras existen para el público?

Aunque Oregon y Washington no están en la lista, otros 23 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que prohíben a las personas usar máscaras en lugares públicos para ocultar su identidad, intimidar a otros o evitar ser reconocidas mientras cometen delitos, según el International Center for Not-for-Profit Law. Algunos legisladores estatales republicanos buscan añadir más limitaciones.

Arizona ya ordena a los tribunales considerar las máscaras que ocultan la identidad como un factor agravante al dictar sentencia por delitos graves. Un proyecto de ley aprobado a principios de este mes por la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría, ampliaría los delitos cubiertos y exigiría una pena agravada, a menos que la máscara se usara por creencias religiosas sinceramente sostenidas.

Un proyecto de ley pendiente de votación en la Cámara de Representantes de Missouri crearía el delito menor de “intimidación enmascarada” por ocultar el rostro con la intención de infundir miedo en otros. Está dirigido a manifestaciones públicas, no a la policía.

“Creo que eso simplemente habla de las prioridades que uno tiene”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, Jon Patterson, republicano. “Es algo interesante que algunos estados quieran prohibir que los delincuentes se cubran el rostro; otros quieran prohibir que se cubran el rostro los agentes del orden”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.