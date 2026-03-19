Ocho estados y DirecTV demandan para bloquear la fusión de Nexstar y Tegna

Los fiscales generales de ocho estados y DirecTV han presentado demandas para bloquear la fusión de las empresas de medios Nexstar Media Group y Tegna, al argumentar que conducirá a precios más altos para los consumidores y sofocará el periodismo.

Nexstar anunció en agosto pasado que comprará Tegna por 6.200 millones de dólares. Si la administración Trump la aprueba, la operación crearía una empresa propietaria de 265 estaciones de televisión en 40 estados y el Distrito de Columbia, la mayoría de ellas afiliadas locales de ABC, CBS, Fox y NBC.

DirecTV se sumó el jueves y también presentó una demanda para intentar bloquear la fusión. La empresa sostuvo: “El propósito de Nexstar al adquirir Tegna es elevar el precio que puede extraer de DirecTV y otros distribuidores, lo que los obligará a subir los precios a sus suscriptores”.

Nexstar afirmó que el acuerdo le permitiría competir con mayor eficacia con empresas tradicionales de medios con más recursos y con las grandes tecnológicas. Pero en la demanda de los estados, presentada ante el tribunal federal en Sacramento, California, los ocho fiscales generales demócratas argumentaron que eso tendría un costo. La acción fue presentada por California, Colorado, Connecticut, Illinois, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Virginia. DirecTV presentó un caso separado en el mismo tribunal.

“Si esta fusión es aprobada, los precios de la televisión por cable se dispararán para los consumidores en Nueva York y en todo el país”, declaró Letitia James, fiscal general de Nueva York.

No hubo una respuesta de Nexstar a una solicitud de comentarios.

Los abogados estatales argumentaron que la fusión contravendría leyes federales antimonopolio. También requeriría un cambio en las normas federales que limitan cuántas estaciones puede poseer una sola empresa, aunque el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, ha abogado por flexibilizar esas restricciones.

El presidente Donald Trump respaldó la fusión en febrero y escribió en redes sociales que “necesitamos más competencia contra EL ENEMIGO, las cadenas nacionales de televisión de noticias falsas”.

Nexstar mostró su fuerza el otoño pasado al ordenar a sus estaciones de ABC retirar al presentador nocturno Jimmy Kimmel tras comentarios que hizo sobre el asesinado activista de derecha Charlie Kirk, lo que derivó brevemente en la suspensión de Kimmel. Pero ABC reincorporó a Kimmel tras la indignación pública, y Nexstar dio marcha atrás.

Dada la tendencia de Nexstar a consolidar redacciones en comunidades donde posee más de una estación, ambas demandas expresaron preocupación de que la fusión perjudique al ya golpeado negocio de las noticias locales. Hay 31 mercados en todo el país donde Nexstar y Tegna poseen al menos una estación, según la demanda.

“Todos nos beneficiamos cuando las redacciones locales compiten por conseguir historias”, manifestó James.

Los fiscales generales dijeron que estaban abiertos a que otros estados respalden sus acciones, incluso aquellos cuyos principales funcionarios legales sean republicanos.

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David Bauder escribe sobre la intersección entre los medios y el entretenimiento para AP. Sígalo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.