Nominación de Mullin avanza al pleno del Senado pese a oposición senador republicano

El senador Markwayne Mullin está un paso más cerca para convertirse en el próximo secretario de Seguridad Nacional después de que un comité del Senado avanzara por estrecho margen su nominación el jueves.

La votación de 8-7 se produjo tras una audiencia polémica el miércoles y envió la nominación al pleno del Senado, que podría actuar para confirmar al republicano de Oklahoma la próxima semana.

La votación incluyó un “no” del director republicano del comité, el senador Rand Paul de Kentucky, y un “sí” de un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania. La aprobación llega mientras los partidos se enfrentan con acritud por las políticas del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha derivado en una interrupción de la financiación que ya va por su día 34.

Durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Mullin intentó sostener que sería una mano firme tras el turbulento mandato de Kristi Noem. Mullin también señaló su respaldo a las prioridades migratorias de Trump, que son centrales en el estancamiento por la financiación tras la muerte de al menos tres ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

La audiencia de Mullin fue inusualmente combativa y estuvo cerca de descarrilarse, mientras se enfrascaba en intercambios acalorados con algunos demócratas, así como con Paul.

Además de un largo intercambio sobre la falta de Mullin de revelar lo que describió como un viaje “clasificado” cuando era miembro de la Cámara de Representantes, Paul abrió la audiencia con una declaración encendida en la que cuestionó la idoneidad de Mullin para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

Paul señaló comentarios que Mullin hizo después de una disputa por la financiación, cuando llamó a Paul una “maldita serpiente” y dijo que entendía por qué un vecino lo había derribado en una disputa por el césped. Ese incidente ocurrió hace varios años, y Paul sufrió múltiples costillas rotas y posteriormente se sometió a cirugías.

“Me pregunto si alguien que aplaude la violencia contra sus oponentes políticos es la persona adecuada para dirigir una agencia que ha tenido dificultades para aceptar límites al uso apropiado de la fuerza”, expresó Paul.

Mullin se negó a dar marcha atrás.

“Que usted diga que soy un mentiroso, señor, no es cierto”, Mullin afirmó.

Más tarde, Paul dijo que no votaría a favor de la confirmación de Mullin.

Fetterman, quien con frecuencia ha desafiado a su propio partido, dijo que su voto estaba “basado en una relación de trabajo sólida, comprometida y constructiva con el senador Mullin por la seguridad de nuestra nación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.