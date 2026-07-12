Muere el senador de EEUU Lindsey Graham tras una enfermedad breve y repentina, dice su oficina

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso y un defensor desde hace mucho tiempo de la confrontación directa con Irán, murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años.

La oficina no proporcionó detalles adicionales sobre el republicano de Carolina del Sur.

“La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil ”, señaló el comunicado .

Graham era cercano a Trump

El republicano fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2002 y se postulaba para un quinto mandato. Lanzó una breve candidatura para presidente en 2016 y chocó con Trump, criticándolo como “no apto para el cargo”.

Sin embargo, Graham se convirtió en uno de los aliados más cercanos del actual presidente, hablando con él con frecuencia y convirtiéndose en una presencia habitual en el campo de golf junto a Trump.

En particular, asesoró al presidente en asuntos de política exterior como Irán y Rusia y acababa de anunciar el viernes un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

Graham había estado en Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien comentó la décima visita del senador al país y le dio las gracias por “reconocer a nuestros guerreros”.

Como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la década de 1990, respaldó políticas destinadas a aislar a Irán y a limitar sus programas de misiles y nuclear.

También celebró la decisión de Trump de atacar sitios nucleares el año pasado y había sido un partidario del más reciente conflicto que comenzó hace unos meses.

Una destacada carrera en el Capitolio

Graham presidía el Comité de Presupuesto del Senado, lo que le dio un papel central durante el segundo mandato de Trump, mientras los republicanos impulsaban legislación importante con votaciones partidistas y una estrecha mayoría en la cámara.

Su comité supervisó un proceso llamado reconciliación, un procedimiento del Senado que permitió a los republicanos aprobar políticas significativas como la ley tributaria del año pasado sin la amenaza de un filibusterismo demócrata.

Anteriormente había encabezado el Comité Judicial del Senado cuando los republicanos confirmaron a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en 2020, y estaba en línea para recuperar ese puesto si el partido mantenía el control del Senado después de las elecciones de medio término de este año.

Detalles escasos de la oficina de Graham

El escueto comunicado de la oficina de Graham, que no explicó su muerte, llega durante un período de preocupación por la falta de transparencia sobre la salud de los legisladores.

El representante Tom Kean Jr., un republicano de Nueva Jersey, estuvo ausente durante meses sin explicación antes de regresar al Congreso y revelar que le habían diagnosticado depresión.

El senador Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, fue hospitalizado hace semanas por razones de salud no reveladas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.