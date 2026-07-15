Republicanos presentan plan para guerra en Irán, ayuda agrícola y elecciones

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el miércoles un paquete de 95.000 millones de dólares centrado en reforzar la defensa, ayudar a los agricultores y promulgar normas más estrictas de inscripción de votantes, una secuela del enorme proyecto de ley de recortes de impuestos y gasto que el presidente Donald Trump promulgó el año pasado.

El proyecto de 47 páginas, denominado resolución presupuestaria, es una iniciativa con pocas probabilidades de prosperar, diseñada para complementar la financiación del Pentágono para la guerra con Irán y abordar la principal prioridad de Trump de cambiar los requisitos de inscripción de votantes. Una versión más ambiciosa del proyecto se redujo para atender las preocupaciones de los conservadores sobre cómo se pagaría y sobre el aumento del déficit. La resolución no busca reducciones en otros rubros para financiar el nuevo gasto.

La resolución pide al Comité de Servicios Armados que elabore legislación que no incremente el déficit en más de 60.000 millones de dólares; al Comité Selecto de Inteligencia, 13.000 millones; al Comité de Agricultura, 12.000 millones; y al Comité de Administración de la Cámara, 10.000 millones. Esta última financiación se centraría en promulgar una reforma de la ley electoral que exige que quienes se inscriban para votar presenten prueba de ciudadanía.

Tanto la Cámara como el Senado tendrán que aprobar la misma resolución para iniciar la elaboración del proyecto. Podría ser un proceso largo, con gran parte de la actividad después de que los legisladores regresen de su receso de agosto y en plena temporada electoral. Los demócratas muy probablemente se opondrán tajantemente a cualquier versión y obligarán a los republicanos a votar decenas de enmiendas difíciles.

Aun así, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana, expresó confianza en el esfuerzo.

“Los demócratas del Congreso siguen OBSTRUYENDO nuestros intentos de asegurar nuestras elecciones y financiar a nuestros hombres y mujeres uniformados", escribió Johnson en un comunicado. "Ya no”.

Johnson señaló que aplaudía al presidente del Comité de Presupuesto, Jodey Arrington, republicano por Texas, y a otros miembros del panel por avanzar con rapidez para impulsar la resolución y desbloquear lo que sería el tercer proyecto de reconciliación de los republicanos en este Congreso. El panel abordará la resolución el jueves, y la Cámara en pleno la tratará la próxima semana antes de que los legisladores regresen a sus distritos durante las siguientes cinco semanas.

Trump ha insistido en que los republicanos aprueben un proyecto de reforma electoral, conocido como la SAVE Act, que ya fue aprobado por la Cámara pero no cuenta con los votos para superar el umbral de 60 votos en el Senado, integrado por 100 miembros. Por ello, los republicanos buscan sacar adelante gran parte de la medida mediante el arduo proceso de reconciliación, que permite que ambas cámaras aprueben un proyecto con mayoría simple.

El esfuerzo del Partido Republicano también incorpora la solicitud que la administración Trump hizo al Congreso el mes pasado para reabastecer al Pentágono por la guerra con Irán. Trump pidió entonces 67.000 millones de dólares.

La ayuda adicional para los agricultores que enfrentan precios más altos de la gasolina y los fertilizantes y los aranceles aplicados por otros países como represalia contra Estados Unidos, se ha convertido en una prioridad para muchos legisladores con grandes bases rurales.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.