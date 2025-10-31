La NASA responde a Kim Kardashian tras difundir teoría conspirativa sobre el alunizaje de 1969

La NASA responde con ironía a Kim Kardashian tras su teoría del alunizaje falso.

Kim Kardashian volvió a generar controversia tras afirmar en el último episodio de The Kardashians que el alunizaje de 1969 nunca ocurrió y que todo fue filmado en un estudio. La estrella de reality, de 45 años, compartió su teoría durante una conversación con la actriz Sarah Paulson.

La NASA no tardó en reaccionar. A través de redes sociales, lanzó una respuesta breve pero contundente: “Sí, Kim, ya fuimos a la Luna... ¡seis veces!”, escribió el secretario de Transporte Sean Duffy en X (antes Twitter). Además, mencionó que la misión Artemis tiene planes de regresar al satélite bajo la administración de Donald Trump.

“Ganamos la última carrera espacial y vamos a ganar esta también”, concluyó Duffy.

La teoría de Kardashian, ampliamente desacreditada durante décadas, sostiene que los astronautas de la misión Apollo 11 —incluidos Neil Armstrong y Buzz Aldrin— nunca pisaron la Luna, sino que permanecieron en órbita mientras se transmitían imágenes grabadas en un estudio. Una vez de regreso, habrían sido presentados falsamente como héroes.

open image in gallery Kim Kardashian reveló sus creencias sobre el alunizaje en el último episodio de ‘The Kardashians’ ( Disney )

La opinión de Kim Kardashian sobre el alunizaje salió a la luz durante una conversación con la actriz Sarah Paulson en el set de All’s Fair , el drama legal que ambas protagonizan y que se estrena la próxima semana en Hulu.

“Te voy mandando, hasta ahora, como un millón de artículos, con Buzz Aldrin y el otro”, dijo Kardashian, aparentemente refiriéndose a Neil Armstrong, mientras intentaba convencer a Paulson de su teoría conspirativa.

“Sí, mándalos”, respondió Paulson, mientras Kardashian comenzaba a leer citas de supuestas entrevistas con los astronautas.

“Esta chica le pregunta: ‘¿Cuál fue el momento más aterrador?’ Y [Aldrin] responde: ‘No hubo ningún momento aterrador porque no pasó. Pudo haber sido aterrador, pero no lo fue, porque no pasó’”, dijo la influencer, dando a entender que lo interpretaba como una admisión indirecta de que el alunizaje fue falso.

Kardashian sugirió que, debido a la edad de Buzz Aldrin, su “fachada se ha desmoronado” y habría revelado la verdad sin darse cuenta. “Así que yo creo que no pasó”, afirmó.

Aunque Sarah Paulson se mostró escéptica ante la teoría, le aseguró a Kardashian que haría una “investigación profunda” al respecto.

open image in gallery Buzz Aldrin pisó la Luna durante el primer alunizaje de la historia en 1969 ( 1969 AP )

open image in gallery La fundadora de Skims explicaba su teoría a su compañera de reparto, Sarah Paulson (a la izquierda de Kardashian) ( Getty Images for SiriusXM )

Más tarde, un productor del reality le pidió a Kim Kardashian que confirmara si realmente creía en la teoría conspirativa sobre el alunizaje.

“No creo que haya pasado. Creo que fue falso”, respondió la empresaria sobre la llegada del hombre a la Luna.

Kardashian aseguró haber visto “varios videos de Buzz Aldrin hablando de que no ocurrió”. Añadió: “Él lo dice todo el tiempo en entrevistas. ¿Por qué lo dice? No hay gravedad en la Luna, entonces ¿por qué ondea la bandera? Los zapatos que están en el museo tienen una huella diferente a la de las fotos. ¿Y por qué no hay estrellas?”.

En redes sociales circulan videos de Aldrin en una entrevista con Conan O’Brien, que algunos conspiracionistas citan como prueba de que el alunizaje fue falso. Sin embargo, en realidad, el astronauta se refería a las animaciones que las cadenas de televisión usaron en su cobertura en 1969, intercaladas con imágenes reales.

Cuando el productor le preguntó cómo respondería a quienes dudan de su teoría, Kardashian contestó que cada quien podía investigar por su cuenta:

“Van a decir que estoy loca, de todos modos. Pero vayan a TikTok y véanlo ustedes mismos”, dijo.

Nuevos episodios de The Kardashians se estrenan todos los jueves en Hulu.

Traducción de Leticia Zampedri