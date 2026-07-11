Una participante es corneada en la cara en los encierros de San Fermín en España

Una participante fue corneada en la cara y muchos más tuvieron la suerte de no sufrir heridas graves el sábado durante un caótico encierro del festival de San Fermín en España.

Los seis toros y los cabestros que los acompañaban arremetieron entre multitudes de aficionados a la adrenalina que abarrotaban el estrecho recorrido por las calles de Pamplona. Los enormes animales derribaron cuerpos sobre los adoquines, y los tropiezos de los corredores provocaron varios amontonamientos durante la carrera de dos minutos y medio desde los corrales hasta la plaza de toros, donde los toreros matarían a los toros más tarde en el día.

Una participante recibió una cornada en el rostro, mientras que otras 12 personas necesitaron atención médica por diversos golpes, según el Hospital de la Universidad de Navarra.

Un toro negro se separó del grupo al principio de la carrera de 875 metros (957 yardas) y embistió a un grupo de personas, golpeando de lleno a una en el costado de la cara con un cuerno. No estaba claro si ese fue el momento de la cornada.

Muchos participantes parecían completamente ajenos a la presencia de los toros que les pisaban los talones y que, en lugar de intentar cornearlos, simplemente los empujaban para apartarlos.

Este fue el quinto encierro matutino del festival de ocho días en el norte de España.

El festival de este año se lleva a cabo 100 años después de la publicación de la novela “The Sun Also Rises” de Ernest Hemingway, cuya aparición catapultó el festival de San Fermín a la fama internacional.

La última muerte en los encierros de San Fermín ocurrió en 2009, pero las cornadas y las fracturas son comunes, en parte debido al gran número de corredores novatos y turistas extranjeros que se suman a los locales con experiencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.