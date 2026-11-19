Fiona, la hipopótamo que se ganó el cariño de millones de personas en todo el mundo tras sobrevivir a un nacimiento prematuro, murió en el zoológico de Cincinnati, 11 días después de tragarse el gorro de lana de un visitante.

El equipo de cuidadores del zoológico había atendido a Fiona las 24 horas del día para ayudarla a expulsar el objeto que había ingerido. Durante esos días, el personal se encargó de mantenerla hidratada, ofrecerle alimentos especiales y vigilar de cerca su evolución.

Para estimular su sistema digestivo, los cuidadores incluso consiguieron una plataforma vibratoria prestada de un establecimiento equino cercano y animaron a Fiona a subirse varias veces al día, con la esperanza de que las vibraciones facilitaran la expulsión del gorro.

open image in gallery Fiona, la hipopótama de Cincinnati, muere 11 días después de tragarse un sombrero ( Zoológico de Cincinnati )

“Con profundo pesar, compartimos la dolorosa noticia de que Fiona no logró sobrevivir a una emergencia médica, pese a los enormes esfuerzos de nuestro equipo de veterinarios y cuidadores por salvarla”, informaron desde el zoológico el jueves por la tarde.

“El personal veterinario hizo todo lo posible por ayudarla después de que ingiriera un gorro que cayó por accidente en su hábitat la semana pasada. A pesar de los numerosos intentos por lograr que lo expulsara, su cuerpo no pudo resistir más”.

“Hoy, el equipo médico le brindó todos los cuidados de apoyo necesarios para intentar salvarla, pero no logró recuperarse. Sabemos que esta noticia será tan dolorosa para toda la comunidad como lo es para nosotros”, agregaron.

Además, pidieron al público que tuviera presentes a los cuidadores y a todas las personas que intentaron salvarla, y que respetara su necesidad de espacio para asimilar la pérdida.

El director del zoológico de Cincinnati, Dave Jenike, añadió: “Estamos conmocionados. No esperábamos este desenlace. Luchó hasta que ya no pudo más”.

Cómo terminó el gorro en el recinto de Fiona

Fiona se tragó el gorro hace 11 días, después de que un visitante lo lanzara al aire y un ventilador de techo lo impulsara hacia el interior del recinto a través de una estrecha abertura sobre los ventanales de observación.

open image in gallery El equipo de cuidado animal del zoológico había atendido a Fiona las 24 horas del día para intentar ayudarla a digerir y expulsar el sombrero ( Zoológico de Cincinnati )

Michelle Curley, portavoz del zoológico, aseguró que todo había sido un accidente.

Según Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, los veterinarios sedaron a Fiona en dos ocasiones para evaluar su estado. Una ecografía realizada el martes reveló una acumulación de tejido intestinal, lo que indicaba que su organismo intentaba expulsar la obstrucción. Sin embargo, un examen con un endoscopio de unos 2,7 metros de largo no permitió localizar el gorro.

“Su equipo médico incluso le acercó café para que pudiera disfrutar de su aroma, algo que siempre le ha gustado. Se alegraron mucho al ver cómo reaccionó”, contó Curley el miércoles al brindar una actualización sobre su estado de salud.

Desde el zoológico habían advertido que una intervención quirúrgica no era una opción viable en hipopótamos adultos. Jack Kottwitz, profesor adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan, explicó que la complejidad del sistema digestivo de estos animales dificulta este tipo de procedimientos.

“Tienen un estómago dividido en varias cavidades que les permite digerir plantas, similar al de las vacas, aunque no regurgitan ni rumian como ellas. Las distintas cavidades, los pliegues de tejido, los líquidos y los alimentos en proceso de digestión pueden ocultar el gorro con facilidad, lo que hace muy difícil localizarlo y extraerlo con un endoscopio”, explicó Kottwitz.

open image in gallery Fiona saltó a la fama en enero de 2017, cuando nació seis semanas antes de lo previsto

Cómo Fiona se convirtió en una celebridad mundial

Fiona habría cumplido 10 años en enero de 2027. Durante su corta vida, inspiró a millones de personas con su historia de supervivencia y despertó un enorme interés por su especie.

Saltó a la fama en enero de 2017, cuando nació seis semanas antes de lo previsto. En ese momento, pesaba apenas 13,2 kilos, unos 11,3 kilos menos que el peso más bajo registrado hasta entonces al nacer en un hipopótamo de su especie.

Millones de seguidores acompañaron de cerca su crecimiento y su popularidad fue tal que se escribieron libros sobre ella e inspiró una línea de cervezas, un sabor de helado y todo tipo de prendas de vestir. Una pareja incluso se comprometió frente a su recinto y Fiona apareció bajo el agua, detrás de ellos, en la fotografía de aquel momento especial.

“Fiona fue un verdadero regalo”, afirmó Thane Maynard, presidente ejecutivo de la junta directiva del zoológico de Cincinnati. “Nunca en mi vida había conocido a un animal tan querido. Desde el día en que nació, nos conquistó a todos con su encanto. La seguiremos recordando con mucho cariño durante años”.

Traducción de Leticia Zampedri