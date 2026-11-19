La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) autorizó el jueves que las prisiones estatales de todo de Estados Unidos bloqueen las señales de teléfonos celulares introducidos de contrabando para los reos, una medida del gobierno federal contra dispositivos que, según las autoridades, son la principal amenaza de seguridad en los centros penitenciarios.

La votación fue unánime entre los comisionados reunidos en Washington.

Durante años, los funcionarios de prisiones estatales han tratado de tener el derecho a bloquear señales, al sostener que impedir la señal de celulares de contrabando frenará la capacidad de los reclusos de usar tales dispositivos para dirigir redes de narcotráfico, coordinar motines en prisión e incluso ordenar actos de violencia, como ataques contra custodios.

Bajo la nueva norma, las prisiones no están obligadas a usar la tecnología de bloqueo; deben realizar múltiples pruebas para asegurarse de que las señales celulares fuera de las penitenciarías no se vean afectadas y deben notificar a las autoridades si los dispositivos de bloqueo se trasladan.

La comisionada Anna Gomez, quien finalmente votó a favor de la medida en lo que calificó como un asunto “crítico”, manifestó preocupación por “posibles consecuencias no deseadas” que podrían surgir si las zonas de bloqueo se calibran de manera incorrecta y, por accidente, interrumpen sistemas de seguridad doméstica o bloquean llamadas de respuesta a emergencias.

“Quiero asegurarme de que no perjudiquemos la seguridad pública en nombre de ayudar a la seguridad pública”, afirmó Gomez, la única demócrata en el panel.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, quien se pronunció a favor de la medida, visitó esta semana a funcionarios en Carolina del Sur, cuyos directores de prisiones han encabezado los esfuerzos para obtener permiso para bloquear señales.

“Esto por sí solo no va a ser una solución milagrosa, pero creo que ya es hora de que dejemos de negar esta herramienta a las autoridades estatales y municipales”, declaró Carr antes de la votación.

Se han introducido celulares de contrabando dentro de balones de fútbol americano vaciados, han sido ingresados a escondidas por empleados corruptos y, a veces, incluso han sido arrojados por drones. La tecnología de bloqueo de señales ya estaba permitida en instalaciones federales, pero necesitaba autorización de la FCC —debido a una ley de comunicaciones de casi un siglo de antigüedad— para aplicarse en prisiones estatales.

El fiscal federal Bryan Stirling, quien dirigió el Departamento de Correccionales de Carolina del Sur durante más de una década, encabezó un esfuerzo junto con muchos de sus homólogos en todo el país para conseguir el uso de la tecnología. El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, elegido este mes como el próximo gobernador del estado, organizó a fiscales de otros lugares para presionar al Congreso federal a fin de cambiar la ley, pero no tuvieron éxito.

Presidente de la FCC se dice “listo para actuar”

Estando en Carolina del Sur, Carr se colocó junto a Stirling, Wilson y otros funcionarios del estado frente a una exhibición de cientos de teléfonos celulares confiscados y enormes drones utilizados para transportar el contrabando por encima de las cercas de las prisiones. Señaló que muchas personas quizá no perciban el peligro.

“La gente realmente no entiende la amenaza que representan”, indicó Carr, al señalar que cada año se confiscan 25.000 teléfonos celulares en las prisiones estatales y locales del país. “Vamos a poner una nueva herramienta en manos de las fuerzas del orden, y va a marcar una diferencia drástica”.

Carr citó el caso de Robert Johnson, un custodio de Carolina del Sur que estuvo a punto de morir en su casa en 2010 en un ataque que, según las autoridades, fue orquestado por un preso que usó un celular de contrabando.

Tras casi tres docenas de cirugías y ahora con “dolor las 24 horas, los 7 días”, Johnson comentó el miércoles que se refiere a los teléfonos como “armas de destrucción masiva” por los peligros potenciales para los que pueden utilizarse. Ha testificado en audiencias previas de la FCC sobre solicitudes de bloqueo y con frecuencia se ha pronunciado sobre el tema.

“Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé”, declaró Johnson. “Pero también creo que el Señor eligió a mi esposa y a mí para pasar por esto porque alguien tenía que llevar la bandera, y nos eligió a nosotros para hacerlo”.

Carolina del Sur probó la tecnología en 2008

Carolina del Sur ha sido el campo de pruebas para el bloqueo de teléfonos celulares en prisiones estatales. En 2008, la FCC permitió que el estado realizara una prueba única de un sistema de bloqueo en una prisión de máxima seguridad. Un dispositivo del tamaño de un maletín emitió una frecuencia que apagó de inmediato los celulares alrededor de un auditorio; afuera, el servicio no se interrumpió.

Otra prueba se realizó en una prisión estatal diferente en 2019, en una colaboración inédita entre autoridades federales y de prisiones estatales. Un año antes, siete reclusos de Carolina del Sur habían muerto en el peor motín carcelario en Estados Unidos en 25 años, en lo que las autoridades dijeron que fue una pelea entre pandillas organizada en parte mediante celulares ilegales.

La FCC ha mostrado disposición a trabajar para erradicar los celulares en las prisiones, al celebrar una audiencia sobre en Carolina del Sur en 2016 y organizar reuniones con miembros del Congreso, funcionarios penitenciarios y representantes de la industria inalámbrica.

Grupos que defienden los derechos de los reclusos se han opuesto a la medida, al argumentar que las altas tarifas que los reclusos deben pagar para usar los teléfonos oficiales de la prisión los han empujado a usar celulares de contrabando sólo para mantenerse en contacto con la familia. La industria de las telecomunicaciones también se ha opuesto desde hace tiempo, al señalar que la tecnología de bloqueo corre el riesgo de interferir con comunicaciones legítimas.

Carr declaró en Carolina del Sur que consideraba que la industria estaba relajando su postura sobre el bloqueo, en parte debido al reconocimiento de la magnitud del problema, así como a los experimentos de las agencias con tecnologías dirigidas.

“No estamos considerando el bloqueo fuera de este contexto único”, afirmó Carr. “Tal vez desde la industria no lo estén celebrando, pero la oposición ha disminuido sustancialmente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.