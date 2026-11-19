Un hombre de 19 años acusado de planear un tiroteo masivo en un templo hindú del área de Chicago que, según las autoridades, solo se frustró cuando su arma se encasquilló, se declaró inocente de todos los cargos el jueves.

Alexandros Paporakis fue acusado a principios de este mes por un jurado investigador de nueve cargos, entre ellos terrorismo y violencia armada, ambos delitos graves. Paporakis también enfrenta cargos relacionados con armas, entre ellos, poseer un arma de fuego sin número de serie.

Esos cargos podrían conllevar una pena máxima de cadena perpetua, informó a los periodistas su abogado, Fedor Kozlov, quien indicó que presentó una solicitud para un juicio con jurado.

Las autoridades afirman que Paporakis planeó atacar un templo hindú en Aurora, Illinois, el 11 de octubre, el primer día de la festividad hindú de Navaratri. Paporakis condujo hasta el estacionamiento del templo e intentó disparar contra una persona que estaba afuera, según documentos judiciales. La policía señala que el arma se encasquilló.

Las autoridades policiales afirman que Paporakis, quien fue arrestado más tarde ese mismo día, le dijo a un compañero de trabajo que lo intentaría de nuevo.

Los fiscales sostienen que el acusado escribió en un documento que era neonazi y supremacista blanco, y que fantaseaba con matar a personas no blancas. De acuerdo con la acusación formal, escribió que pretendía que el tiroteo aterrorizara a inmigrantes indios.

La policía dice que recuperó de su casa un rifle, municiones, un chaleco táctico y un parche “que mostraba imágenes asociadas con el extremismo supremacista blanco”.

Paporakis no ha sido acusado de un delito de odio, pese a los llamados de líderes surasiáticos locales y nacionales para que las autoridades estatales y federales lo hagan.

Paporakis compareció brevemente ante el tribunal el jueves con un mono color canela junto a Kozlov, quien anunció su declaración de no culpable. Debe volver a comparecer ante el tribunal el 7 de enero.

Permanece detenido después de que un juez determinara que su liberación supondría una amenaza para la comunidad. Kozlov dijo que Paporakis está recluido en una instalación médica dentro de la cárcel del condado de Cook.

Kozlov manifestó que él es consciente de la gravedad de lo que se le acusa y que está “tomándolo un día a la vez”.

“Él ve el mundo como un joven de 19 años, en mi opinión, un niño”, añadió Kozlov. “Es difícil describir y entender cómo se siente y cómo lo procesa”.

Los fiscales se negaron a hacer comentarios tras la audiencia del jueves.

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Mayes-Osterman es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.