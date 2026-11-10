Los investigadores han recuperado la grabadora de voz de la cabina de un avión privado que se estrelló en Florida, Estados Unidos, la semana pasada, con la pérdida de las nueve personas a bordo.

La NTSB (Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU.) declaró en un comunicado publicado en las redes sociales que el dispositivo había sido encontrado en el lugar donde el Learjet con destino a las Bahamas se había estrellado contra el suelo y se había incendiado el 1° de noviembre.

El avión se precipitó desde el cielo en medio de condiciones meteorológicas adversas. Si se logran extraer datos de la grabadora, podrían ofrecer detalles cruciales sobre lo que los pilotos se dijeron entre sí mientras se enfrentaban a turbulencias, se formaba hielo en las alas y perdían el control de la aeronave.

open image in gallery Una imagen tomada desde un dron muestra las secuelas del mortal accidente aéreo ocurrido en Greenacres, Florida, en el que fallecieron nueve personas ( AP )

No se supo de inmediato si el dispositivo estaba dañado o si funcionaba correctamente. La NTSB informó que la grabadora estaba siendo evaluada en un laboratorio en Washington. Fotografías publicadas en línea por la agencia mostraban la carcasa metálica pintada de naranja de la grabadora, y parecía estar en buen estado, según declaró a The Associated Press el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti.

“Es muy probable que la información de la grabadora haya sobrevivido”, dijo Guzzetti, y continuó: “Si logran recuperarla y resulta ser del vuelo accidentado, será de gran ayuda para los investigadores”.

Asimismo, señaló que cuando la NTSB había recuperado la grabadora de voz de la cabina de un avión de transporte médico que se estrelló en Filadelfia en enero de 2025, con la pérdida de siete vidas, resultó que el dispositivo probablemente no había estado funcionando durante varios años.

Los testigos grabaron un video impactante del momento en que el jet privado se estrellaba de morro contra el suelo. Las transmisiones del control de tráfico aéreo registraron los angustiosos instantes en que los pilotos se percataron de su destino. Pero la grabadora de voz de la cabina podría esclarecer otros aspectos del accidente, como por qué el Learjet pareció esquivar una gran tormenta para luego dirigirse directamente hacia otra más pequeña que se desarrollaba rápidamente.

open image in gallery En esta fotografía difundida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU., un investigador sostiene la grabadora de voz de la cabina recuperada tras el accidente de un Learjet 60 en Greenacres ( NTSB )

Los investigadores del accidente en Florida indicaron que se habían encontrado fragmentos de una pieza clave de la cola, llamada elevador, que controla la inclinación del avión, a más de un kilómetro y medio del cráter principal. Esto confirmó que la aeronave había comenzado a desarmarse antes del impacto. La copiloto informó a los controladores aéreos que el avión se estaba balanceando hacia arriba y hacia abajo a más de 213 m de altura y les pidió una ruta más segura para atravesar la zona.

Por lo general, la NTSB tarda entre 12 y 18 meses en completar la indagación de un accidente, aunque los casos complejos pueden demorar más. Los aproximadamente 400 empleados de la agencia están llevando a cabo más de 1.200 investigaciones activas.

Los examinadores revisarán los registros de mantenimiento y cualquier historial de problemas con el avión. También entrevistarán a funcionarios de Upper Jets, la compañía que operó el vuelo, así como a controladores de tráfico aéreo y personal del aeropuerto de Austin, Texas, desde donde partió el avión.

Traducción de Sara Pignatiello