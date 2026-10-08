Facciones palestinas buscan retrasar las primeras elecciones en 20 años

Las facciones palestinas están debatiendo posponer las elecciones legislativas previstas para noviembre, informaron funcionarios el jueves.

Un alto funcionario del grupo Yihad Islámica, aliado de Hamás, señaló que las facciones habían alcanzado un acuerdo para retrasar la votación, que enfrenta enormes problemas logísticos en Jerusalén oriental —anexionada por Israel— y en Gaza, devastada por la guerra, además del largo historial de disputas internas entre los palestinos.

Un portavoz de Fatah, el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas, evitó confirmar que se hubiera tomado una decisión final. Pero indicó que el calendario electoral formará parte de un “diálogo y consenso nacional” entre las facciones y que el posible aplazamiento será analizado por el comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Abbas fijó el 28 de noviembre como fecha de las elecciones parlamentarias en Gaza y Cisjordania. Si las elecciones se realizaran según lo previsto, serían los primeros comicios en 20 años.

El posible aplazamiento llega tras reuniones en El Cairo

El subsecretario general adjunto de la Yihad Islámica, Mohammad al-Hindi, dijo en una declaración a The Associated Press que, tras reunirse en El Cairo, las facciones “han alcanzado entendimientos respecto a la reanudación del diálogo nacional palestino y acordaron posponer las próximas elecciones palestinas”.

Añadió que la delegación de Fatah regresará a Ramala para finalizar las consultas.

El portavoz de Fatah, Abdel Fattah Dolah, afirmó que el partido quiere que se lleven a cabo elecciones, pero que mantiene un diálogo con las demás facciones sobre el momento de realizarlas, a la luz de los llamados a posponerlas y de “las difíciles circunstancias sobre el terreno que enfrenta nuestro pueblo en la Franja de Gaza y en Cisjordania”. Describió las conversaciones en El Cairo como “muy positivas”.

Los problemas logísticos y políticos podrían frenar la votación

Los países que respaldan a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, han presionado para que haya elecciones como parte de reformas más amplias. En el pasado, los dirigentes palestinos han pospuesto elecciones a última hora, alegando desafíos que incluyen la campaña y la votación en Jerusalén oriental. La logística de la votación en la Franja de Gaza es aún más complicada.

No llevar a cabo las elecciones podría tensar las relaciones de la Autoridad Palestina con los países donantes que ayudan a financiarla.

Los principales problemas logísticos para realizar la votación en Gaza y Jerusalén oriental siguen sin resolverse, y las facciones más importantes no han registrado listas electorales, cuando falta menos de una semana para la fecha límite de presentación de candidatos.

Basem Naim, miembro del buró político de Hamás, sostuvo que las elecciones programadas eran prematuras.

“Las elecciones son parte de un proceso democrático, y tienen que construirse sobre un sólido diálogo palestino-palestino para ver cómo podemos avanzar en este conflicto, cómo gestionar nuestras disputas internas y cómo ofrecer, o cómo presentar a los palestinos al mundo con un liderazgo unido, con una visión unida”, señaló.

Naim dijo que Hamás apoyaría posponer las elecciones si eso permitiera que se llevara a cabo ese diálogo.

Una crisis de legitimidad para la Autoridad Palestina

Sin elecciones, la Autoridad Palestina ha ido perdiendo popularidad gradualmente en Gaza y Cisjordania, donde muchos palestinos la consideran ineficaz, corrupta y actuando como subcontratista de la ocupación israelí de décadas.

Hamás ganó la mayoría de los escaños en el Consejo Legislativo Palestino, de 132 miembros, la última vez que se llevar a cabo elecciones, en 2006. Israel y los países occidentales boicotearon entonces a su gobierno, lo que alimentó meses de disturbios que desembocaron en la toma de Gaza por parte de Hamás al año siguiente. Abbas disolvió el Parlamento en 2018 y pospuso las elecciones más recientes, previstas para 2021.

Antes de las elecciones programadas para noviembre, surgió una alianza improbable —que parecía apuntar contra Abbas, de 90 años— entre Hamás, la Yihad Islámica y un bloque encabezado por Mohammed Dahlan, exjefe de seguridad de Fatah que fue exiliado en 2010 tras una amarga ruptura con Abbas y que anteriormente había sido expulsado de Gaza por Hamás. Desde entonces, Dahlan ha cultivado estrechos vínculos con los Emiratos Árabes Unidos, que mantiene relaciones con Israel y fue el motor de los Acuerdos de Abraham de 2020.

Dahlan se desempeña como asesor del gobernante de Emiratos Árabes Unidos y mantiene amplios contactos con funcionarios de Estados Unidos e israelíes, lo que lo convierte en un aliado improbable para Hamás y la Yihad Islámica, que han combatido a Israel durante décadas.

A lo largo de los años ha habido múltiples intentos de incorporar a Hamás y a la Yihad Islámica a la OLP, liderada por Fatah —el máximo organismo que representa internacionalmente la causa palestina—, pero todos han fracasado.

Un punto central de desacuerdo ha sido el reconocimiento de Israel por parte de la OLP. Aunque funcionarios de Hamás han dicho que están dispuestos a aceptar un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental —territorios que Israel capturó en la guerra de Oriente Medio de 1967—, no han llegado a reconocer a Israel, mientras que la Yihad Islámica adopta una postura más dura.

Ambos son considerados grupos terroristas por Estados Unidos y otros países occidentales, que a lo largo de los años han expresado apoyo a la democracia palestina, pero rechazan cualquier gobierno que incluya a Hamás.

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Metz informó desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.