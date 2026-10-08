Bajan levemente pedidos de subsidio por desempleo en EEUU

La cantidad de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos bajó ligeramente la semana pasada, mientras los despidos se mantienen bajos y la mayoría de los trabajadores gozan de seguridad laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron a 197.000, frente a las 199.000 de la semana anterior, cifra revisada. El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza la volatilidad semanal, bajó 2.500, hasta 198.000.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ser una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en un nivel históricamente bajo, por debajo de 220.000.

El informe sugiere que la mayoría de las empresas confían lo suficiente en la economía y en sus ventas como para conservar a sus trabajadores. Al mismo tiempo, la contratación ha sido lenta, lo que ha dado lugar a un mercado laboral de “ni contrato ni despido”. El mes pasado, la tasa de desempleo subió ligeramente hasta 4,2%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.