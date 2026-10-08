Un británico sale bajo fianza tras su detención en incidente en una base de EEUU en Inglaterra

Un hombre británico de 22 años, detenido bajo sospecha de planear un atentado terrorista tras un incidente de seguridad en una base aérea militar en Inglaterra operada por Estados Unidos, fue puesto en libertad bajo fianza, informaron las autoridades el jueves.

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, es el séptimo hombre liberado bajo fianza en la investigación de un aparente complot dirigido contra la base aérea RAF Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán.

Las autoridades británicas han vinculado el incidente con Teherán.

La policía continúa investigando el incidente que llevó a que decenas de residentes fueran evacuados de sus hogares cerca de la base el 27 de septiembre, mientras agentes armados y expertos militares en desactivación de explosivos se desplegaban en la zona rural.

Posteriormente, la policía indicó que había encontrado una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos iniciales, pero no explosivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.