Rubio visita Portugal, elogia a un "gran aliado" y busca estrechar lazos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el jueves a Portugal en el último tramo de una gira por tres países aliados de la OTAN.

Rubio llegó a Lisboa para una breve escala en su regreso a Washington, un día después de pronunciar un discurso en la capital griega, Atenas, en el que instó a los países europeos a salvar la civilización occidental defendiendo los valores y las tradiciones de la antigua Grecia.

Se espera que Rubio, quien comenzó su viaje en Islandia, dé las gracias a las autoridades portuguesas por respaldar las operaciones de Estados Unidos en la guerra con Irán al permitir que Estados Unidos utilice la base aérea de Lajes Field en las islas Azores de Portugal, en el Atlántico medio, que está estratégicamente ubicada para vuelos militares de reabastecimiento de combustible.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una base allí en virtud de un acuerdo con Portugal. A diferencia de la vecina España, donde el líder socialista Pedro Sánchez se negó a permitir que el ejército estadounidense utilizara bases españolas para organizar operaciones destinadas a ataques contra Irán, el gobierno portugués de centroderecha concedió a Washington una “aprobación condicional” para usar Lajes Field.

“Portugal es un gran aliado, un aliado muy cooperativo de Estados Unidos y un país con el que ya tenemos una relación sólida y en crecimiento. Y visitamos estos países para reforzar esos lazos. Ese es el propósito del viaje”, declaró Rubio antes de partir de Atenas.

La postura de España enfureció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado públicamente su irritación en numerosas ocasiones con su gobierno y con otros países europeos que considera que no respaldan lo suficiente las políticas de su gobierno.

El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, afirmó que la aprobación no incluía acciones hostiles que vayan en contra del derecho internacional. Integrantes del gobierno señalaron que Portugal estaba cumpliendo con los deberes de un aliado de Estados Unidos.

Algunos partidos políticos portugueses rechazaron la medida. Tras una queja formal presentada por un pequeño partido político de izquierda llamado Bloque de Izquierda, la fiscalía general del país indicó la semana pasada que está investigando si el uso de la base de Lajes Field fue legal.

Como uno de los miembros más pequeños de la OTAN y de la Unión Europea, Portugal está interesada en cultivar sus relaciones con países más grandes.

Portugal, un país de menos de 11 millones de habitantes, gasta apenas un poco más del 2% de su PIB en defensa, según la OTAN. El gobierno afirma que planea aumentar el gasto en defensa a alrededor del 3%, incluidas inversiones de doble uso en infraestructura civil. Portugal cuenta con unos 25.000 efectivos militares, según la alianza.

“Les estoy pidiendo a nuestros aliados que sean fuertes. Queremos una Europa fuerte”, afirmó Rubio en Grecia.

Lajes Field fue utilizada por primera vez por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Lisboa y Washington firmaron un acuerdo formal para el uso de la base por parte de la Fuerza Aérea, que cuenta con una pista larga para atender aeronaves militares pesadas.

La base se redujo tras el fin de la Guerra Fría y ahora se dedica principalmente al reabastecimiento de combustible de vuelos militares transatlánticos.

Un anterior gobierno portugués de centroderecha también respaldó la acción militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.