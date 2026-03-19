El comercio con Cuba se desploma mientras Trump aumenta presión sobre líderes comunistas

El Partido Comunista de Cuba ha mostrado una asombrosa resiliencia durante seis décadas en el poder.

Ya sea el embargo comercial de Estados Unidos para contrarrestar la revolución de Fidel Castro de 1959, o la hambruna generalizada del “período especial” que siguió a la desintegración de su padrino de la Guerra Fría, la Unión Soviética, tanto las hostilidades de Estados Unidos como las calamidades provocadas por el propio país han demostrado no ser rival para la dirigencia nacional.

Pero quizá ninguna de esas crisis represente una amenaza tan grave como la desencadenada por un cerco naval prácticamente declarado por el gobierno del presidente Donald Trump, mientras busca forzar un cambio de régimen tras su exitoso derrocamiento del aliado histórico de Cuba, el venezolano Nicolás Maduro.

Incluso mientras libra una guerra con Irán, Trump afirmó esta semana que pronto tendrá “el honor de tomar Cuba”. Aunque no estaba claro exactamente a qué se refería, Estados Unidos busca que el presidente Miguel Díaz-Canel deje el poder como parte de conversaciones en curso con La Habana que podrían evitar algún tipo de intervención militar estadounidense.

Sin declarar un bloqueo formal, Trump y su gobierno ya han paralizado el comercio con la isla.

Los suministros de petróleo, alimentos y otros bienes hacia la isla se desplomaron en marzo, sin que llegara a Cuba ningún buque tanque procedente del extranjero, según datos de navegación analizados por Windward, una firma de inteligencia marítima. El volumen de escalas portuarias, que incluye buques tanque que se desplazan de un puerto cubano a otro, promedió alrededor de 50 al mes en 2025, pero cayó a apenas 11 en marzo, todas ellas procedentes de puertos nacionales. Fue el nivel más bajo desde 2017. Además, no se vislumbra mucho alivio: no hay buques cisterna en camino y solo tres portacontenedores —procedentes de China, India y Holanda— reportan a Cuba como puerto previsto, aunque sus destinos podrían cambiar.

El estrangulamiento está alterando la vida de los 11 millones de habitantes de Cuba, que soportan apagones masivos y un colapso de la atención médica debido a la falta de combustible para hacer funcionar ambulancias y generadores hospitalarios. El país, uno de los más dependientes del mundo del petróleo para generar electricidad, produce apenas el 40% del crudo necesario para cubrir sus necesidades energéticas.

Ian Ralby, director de I.R. Consilium, una consultora con sede en Estados Unidos enfocada en seguridad marítima, señaló que la agresividad de Estados Unidos no hará que Trump se gane el aprecio de los cubanos, desde hace tiempo ansiosos de cambio.

“Cada residente cubano está sufriendo la aguda inaccesibilidad al combustible y todas las consecuencias derivadas en términos de acceso a alimentos, hospitales y libre circulación”, expresó.

La detención repentina del comercio se ha producido sin que la Casa Blanca vuelva a imponer restricciones a las exportaciones hacia Cuba, que se flexibilizaron por última vez durante el gobierno de Joe Biden. De hecho, los envíos a Cuba de pollo, cerdo y otros alimentos producidos en Estados Unidos —que representan la gran mayoría de las exportaciones estadounidenses al país— se dispararon el año pasado hasta 490 millones de dólares, la cifra más alta desde 2009. Las exportaciones no agrícolas y las donaciones humanitarias, gran parte de ellas destinadas al incipiente sector privado cubano, se más que duplicaron.

Pero envalentonado por la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, Trump ha ido intensificando gradualmente su retórica sobre Cuba: primero sugirió que buscaría una “toma amistosa” del país y, más recientemente, les dijo a aliados conservadores de América Latina que se “encargaría” de Cuba una vez que la guerra con Irán se apague.

Aunque ni él ni su gobierno han explicado qué significa exactamente esa promesa, la presencia continuada en el Caribe de buques de guerra de Estados Unidos utilizados en el ataque contra Maduro ha llevado a empresas y países que hacen negocios con Cuba a autocontrolarse.

“Nadie quiere estar en el radar de la cuenta de Truth Social de Trump”, comentó John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York.

En la antesala del derrocamiento de Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses durante una incursión nocturna el 3 de enero, Trump declaró que Estados Unidos bloquearía todos los envíos de petróleo venezolano a Cuba e incluso incautó algunos buques tanque para hacer cumplir lo que denominó una “cuarentena”, tomando prestado un término usado por el presidente John F. Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Más tarde ese mes, Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. La advertencia alarmó las autoridades a funcionarios en México, que desde hace tiempo se oponen a la política de Estados Unidos hacia Cuba y donde la petrolera estatal Pemex se consolidó el año pasado como un valioso salvavidas, a medida que disminuían las exportaciones de crudo venezolano.

Cuba ha endurecido su retórica contra lo que llama un “bloqueo de combustible” por parte de Estados Unidos. Pero el gobierno de Trump ha cuestionado esa caracterización, sin duda consciente de que, según el derecho internacional, cualquier operación naval vista como un castigo a civiles se considera un acto ilegal de agresión fuera de tiempos de guerra.

En una publicación en redes sociales en enero, Díaz-Canel expresó que Cuba es un Estado libre, independiente y soberano.

En medio de crecientes críticas de que las acciones de Estados Unidos están llevando a Cuba al hambre, el secretario de Estado Marco Rubio ha empezado a moderar algunas de las amenazas del gobierno. El Departamento de Estado envió 3 millones de dólares en kits de alimentos, tabletas para purificar agua y otros artículos de ayuda humanitaria a la isla en enero. Luego, el mes pasado, la Casa Blanca indicó que permitiría a empresas de Estados Unidos enviar combustible —incluido petróleo venezolano— a negocios privados en Cuba.

El objetivo, explicó Rubio, es fomentar el desarrollo del pequeño sector privado del país.

“La razón por la que esas industrias no han prosperado en Cuba es porque el régimen no les ha permitido prosperar”, sostuvo Rubio al anunciar las ventas al sector privado.

Pero no está claro si alguna empresa ha iniciado envíos de combustible, y críticos afirman que la estrategia es irrealista, ya que la mayoría de las compañías cubanas carecen de capital y el gobierno cubano tiene el monopolio de la distribución de gasolina.

John Felder, propietario de Premier Automotive Export, una empresa con sede en Maryland que vende autos y scooters eléctricos a Cuba desde 2012, dijo que la mayoría de los cubanos, incluso en su angustia actual, temen lo que viene.

“Las políticas de Estados Unidos han creado a la gente más resiliente del mundo y, sin embargo, lo único que quieren es comprar cosas en Miami como usted y yo”, afirmó Felder, quien acaba de regresar de un viaje de negocios de cuatro días a La Habana y asegura que nunca había visto condiciones peores. “Quieren un cambio, pero no quieren ser controlados por Estados Unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.