EEUU, Israel e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas mientras Trump modera sus amenazas

Irán, Estados Unidos e Israel alcanzaron el miércoles un alto el fuego provisional de dos semanas en la guerra que azotó Oriente Medio y alteró el mercado energético mundial, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractaba de sus amenazas de destruir la “civilización” iraní.

Pero surgieron dudas por lo que parecían propuestas enfrentadas para detener los combates, ya que Teherán insistió en que controlaría y cobraría a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz, además de enriquecer uranio.

En un primer momento, Trump dijo que la República Islámica había propuesto un plan de 10 puntos “viable” que podría ayudar a poner fin a la guerra que Washington inició con Israel el 28 de febrero. Pero más tarde calificó la iniciativa de fraudulenta sin dar explicaciones. Trump ha afirmado que acabar con el programa nuclear iraní era un objetivo clave de la guerra.

Israel respaldó el alto el fuego de Estados Unidos con Irán, pero su primer ministro, Benjamin Netanyahu, manifestó el miércoles que no afecta a los combates contra Hezbollah en Líbano, que continuaron durante la mañana. Esto contradijo las declaraciones de Pakistán, un mediador clave, que indicó que las conversaciones para consolidar un plan de paz comenzarían tan pronto como el viernes en Islamabad. Pakistán también sostuvo que el alto el fuego entró en vigor de forma inmediata, pero Irán lanzó ataques contra estados árabes del golfo Pérsico e Israel poco después.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a todas las partes “a respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región”, informó su portavoz.

Irán y Omán cobrarán tasas de navegación en el estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que se permitirá el paso por el estrecho bajo la gestión militar iraní. No estaba claro si eso significaba que Teherán aflojaría por completo su asfixiante control sobre la vía marítima.

El plan permite que tanto Irán como Omán cobren tarifas a los barcos que transiten por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones en las que participaba directamente. El funcionario indicó que Teherán usaría el dinero recaudado para la reconstrucción.

Aunque las dos naciones supervisarán el estrecho paso, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses estarán “por ahí para garantizar que todo salga bien”.

Además del control de Ormuz, las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos de la región, el levantamiento de sanciones y la liberación de sus activos congelados.

Desde que comenzó la guerra, Trump se ha retractado repetidamente de plazos justo antes de que vencieran.

Al hacerlo de nuevo el martes, escribió en una publicación en redes sociales que había tomado la decisión “basándose en conversaciones” con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el general Asim Munir, el poderoso jefe del ejército paquistaní. Sharif, en un mensaje en X horas antes, instó a Trump a ampliar su plazo para permitir que avanzara la diplomacia y pidió a Irán que abriera el estrecho durante dos semanas.

En Israel hay preocupación por el acuerdo, según una persona familiarizada con la situación, que habló desde el anonimato porque no estaba autorizada a informar a reporteros. Además, indicó que a Israel le gustaría conseguir más.

En las calles de Teherán, manifestantes progubernamentales gritaron: “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los que transigen!” tras el anuncio del alto el fuego y quemaron banderas estadounidenses e israelíes. Es un ejemplo de la ira persistente de los sectores conservadores, que se habían estado preparando para lo que muchos suponían que sería una batalla apocalíptica con Washington.

Amenazas previas de Trump encendieron las alarmas

“Una civilización entera morirá esta noche, para no regresar nunca” si no se alcanza un acuerdo, escribió Trump en una publicación online el martes por la mañana. La amenaza de gran alcance no parecía tener en cuenta el posible daño a la población civil, lo que llevó a algunos funcionarios y académicos a decir que esos ataques violarían el derecho internacional.

El representante de Teherán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, declaró que las amenazas “constituyen incitación a crímenes de guerra y, potencialmente, genocidio” y que Irán respondería de inmediato a tales acciones.

Estados Unidos e Israel han golpeado a Irán con ataques dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. La República Islámica ha respondido atacando a Israel y a vecinos árabes del golfo, sembrando el caos a nivel regional y un impacto económico y político desproporcionado.

Aunque Irán no puede igualar la sofisticación del armamento de Estados Unidos e Israel ni su dominio en el aire, el control asfixiante que ejerce sobre el estrecho de Ormuz ha sacudido la economía mundial y ha aumentado la presión sobre Trump para encontrar una solución.

Ataques aéreos golpean Irán, que dispara contra Arabia Saudí e Israel

Se emitieron alertas por misiles en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudí, Baréin y Kuwait tras el anuncio del alto el fuego. Una planta de procesamiento de gas en Abu Dabi estaba en llamas después de la llegada de fuego iraní, de acuerdo con las autoridades.

Israel continuó con sus ataques contra Irán, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas militares. Irán también atacó Israel.

El ejército de Estados Unidos ha detenido todas las operaciones ofensivas contra Irán, pero continúa con acciones defensivas, indicó un funcionario que habló bajo condición de anonimato para describir operaciones militares sensibles.

Antes el martes, el ejército israelí dijo que atacó un sitio petroquímico iraní en Shiraz, el segundo día consecutivo que golpeaba una instalación de ese tipo. Más tarde, afirmó que alcanzó puentes utilizados por fuerzas iraníes para transportar armas y equipo militar.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán durante la guerra, pero el gobierno no actualiza la cifra desde hace días.

En Líbano, donde Israel combate a milicianos del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, más de 1.500 personas han muerto y un millón han sido desplazadas de sus hogares. Once soldados iraníes fallecieron en suelo libanés.

En los estados árabes del golfo y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han perdido la vida, mientras que Israel reportó 23 fallecidos y 13 soldados estadounidenses murieron.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Magdy desde El Cairo, Egipto. Los periodistas de The Associated Press Farnoush Amiri y Edie Lederer en Naciones Unidas; Aamer Madhani, Konstantin Toropin, Seung Min Kim, Michelle L. Price, Joshua Boak y Will Weissert en Washington; John Leicester en París; Nicole Winfield en Roma; Amir-Hussein Radjy en El Cairo y Natalie Melzer en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.