Precios del petróleo se desploman luego de que Trump a Irán anunciaran cese del fuego por 2 semanas

Los precios del petróleo se desplomaron y los futuros de las acciones en Estados Unidos subieron después de que el presidente Donald Trump afirmara que suspendería durante dos semanas su amenaza de lanzar ataques devastadores contra Irán si los iraníes aceptan permitir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron 18% hasta alrededor de 92,60 dólares, mientras que los futuros del crudo Brent bajaron cerca de 6% hasta 103,40 dólares. Ambos precios se mantienen muy por encima de donde estaban al inicio de la guerra.

Los futuros del S&P 500 subieron 2,4%. Trump señaló que Irán ha propuesto un plan de paz de 10 puntos “viable” que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.