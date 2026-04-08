Norcorea dispara misiles hacia el mar tras ridiculizar las esperanzas de Surcorea de mejorar lazos

Corea del Norte lanzó el miércoles varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, en su segundo lanzamiento en dos días, informó el ejército de Corea del Sur, horas después de que un alto funcionario norcoreano lanzara comentarios soeces contra las esperanzas de Seúl de desarrollar relaciones más cálidas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles despegaron desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, y volaron unos 240 kilómetros (150 millas), hacia las aguas orientales de Corea del Norte. Afirmó que Corea del Sur se mantiene preparada para repeler cualquier provocación de Corea del Norte bajo una sólida alianza militar con Estados Unidos.

El ejército surcoreano indicó que también había detectado el martes el lanzamiento de un proyectil no identificado cerca de la región de la capital norcoreana. Señaló que las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos estaban analizando los detalles del lanzamiento del martes.

Medios surcoreanos informaron que el proyectil anterior, también probablemente un misil balístico, desapareció de los radares militares surcoreanos después de mostrar un desarrollo anormal en la etapa inicial del lanzamiento. Esto indica que el lanzamiento terminó en un fracaso, según los reportes.

Los lanzamientos consecutivos se produjeron después de que Corea del Norte dejara claro que no tiene intenciones de mejorar los lazos con Corea del Sur, cuyo gobierno liberal ha expresado de manera constante sus esperanzas de restaurar un diálogo largamente inactivo.

El martes por la noche, Jang Kum Chol, primer viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pyongyang, dijo que Corea del Sur siempre seguirá siendo el “país enemigo más hostil” de Corea del Norte. Describió a Corea del Sur como “estúpidos” que se entregan a "sueños de esperanza", tras una declaración reciente de Kim Yo Jong, la hermana del mandatario norcoreano Kim Jong Un.

Después de que el presidente surcoreano Lee Jae Myung expresara pesar por vuelos de drones civiles hacia Corea del Norte, Kim Yo Jong lo elogió el lunes por lo que llamó honestidad y valentía, pero reiteró una amenaza de represalia si esos vuelos se repiten. Funcionarios surcoreanos respondieron describiendo la declaración de Kim Yo Jong como un avance significativo en las relaciones.

Jang dijo que su declaración era una advertencia. Citó a Kim Yo Jong calificando a Corea del Sur como “los perros afectados por la sarna que ladran ciegamente al son de los perros vecinos” mientras criticaba a la nación vecina por haber copatrocinado recientemente una resolución de la ONU sobre las supuestas violaciones de derechos humanos en Corea del Norte.

Corea del Norte se ha negado a volver a las conversaciones con Corea del Sur y Estados Unidos y ha impulsado la expansión de su arsenal nuclear desde que la diplomacia de Kim Jong Un con el presidente estadounidense Donald Trump colapsó en 2019. En un congreso del Partido de los Trabajadores en febrero, Kim Jong Un amenazó con destruir Corea del Sur si era provocado. Dejó abierta la puerta al diálogo con Trump, pero instó a Washington a abandonar las exigencias de desnuclearización como condición previa para las conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.