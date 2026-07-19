JD y Usha Vance dan la bienvenida a un niño, el 1ro de un vicepresidente de EEUU en 150 años

El vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, anunciaron el domingo el nacimiento de su cuarto hijo, el primero nacido de un vicepresidente de Estados Unidos en funciones en más de 150 años.

Nacido ese mismo día, Alec Neel Vance se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6, y Mirabel, de 4.

Vance anunció el nacimiento en redes sociales mediante un comunicado firmado por él y su esposa.

“Nos entusiasma anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, indicaron en el texto.

Agradecieron a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, así como al equipo médico de la Casa Blanca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.