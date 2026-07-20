EEUU amplía sus bombardeos en Irán tras muerte de soldados y Teherán toma represalias en la región

Estados Unidos llevó a cabo una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán a primera hora del lunes, después de anunciar la muerte de otro miembro de sus fuerzas armadas. Irán respondió lanzando un ataque contra Baréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y Kuwait.

Los ataques más recientes volvieron a mostrar cómo, paso a paso, Estados Unidos e Irán se han acercado a una guerra total, mientras el acuerdo provisional del mes pasado, destinado a poner fin de manera permanente a los combates, se ha desmoronado y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha paralizado en gran medida. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas, mientras el crudo Brent de referencia subió el lunes por encima de los 90 dólares por barril, lo que avivó aún más una crisis energética mundial desencadenada por el conflicto.

El ejército de Estados Unidos informó que el militar murió en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní derribado.

“Los golpeamos muy duro otra vez esta noche”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que añadió que “lo hicimos en honor" de los soldados muertos.

EEUU lanza la novena noche de ataques contra Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos anunció una nueva ronda de ataques a primera hora del lunes, con lo que suman ya su novena noche consecutiva. El Comando Central indicó que atacó “centros de mando militar iraníes, defensa aérea y sitios de vigilancia costera, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones”.

Irán no informó de inmediato sobre posibles víctimas o daños por los ataques. Medios estatales iraníes reportaron que se oyeron explosiones en el sur y el noroeste de Irán.

Mientras comenzaban los ataques, un barco se incendió a primera hora del lunes en el estrecho de Ormuz cerca de la costa de Omán, informó el ejército británico. No estaba claro qué provocó el fuego frente a Omán, que ha sido una ruta por la que el ejército de Estados Unidos ha alentado a los barcos a transitar para evitar el control de Irán. Más tarde, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar iraní, afirmó que estaba atacando petroleros en el estrecho.

Teherán ha tomado represalias atacando a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio. Bahréin activó sus sirenas de alerta por misiles el lunes por la mañana, mientras Kuwait dijo que sus defensas antiaéreas estaban disparando contra una andanada iraní entrante.

El estrecho de Ormuz sigue siendo crucial

Trump ha amenazado con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán para intentar obligar a Teherán a aflojar su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del suministro mundial de petróleo comercializado. Los ataques recientes sugieren que el ejército de Estados Unidos está ejecutando ese plan.

Estados Unidos restableció la semana pasada un bloqueo naval sobre los puertos iraníes para detener sus envíos de crudo. El ejército dijo el sábado que desde entonces había desviado seis barcos e inutilizado uno.

Ya se superó la mitad de los 60 días que el acuerdo estableció para negociar el fin permanente de la guerra y otros asuntos, incluido el programa nuclear de Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas que Estados Unidos sigue abierto a negociar con Irán, pero que “tiene que ser real”.

“Vamos a seguir respondiendo. Si se abre la puerta a la diplomacia —si los tipos que quieren hacer algo productivo para Irán ganan y toman el control de ese sistema, o toman el control de las negociaciones— eso sería un avance muy positivo”, señaló. “Lamentablemente, no estamos ahí esta noche”.

Autoridades iraníes dijeron el domingo que al menos 50 personas han muerto y 517 han resultado heridas en las rondas más recientes de ataques de Estados Unidos. Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, han muerto 17 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

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La periodista de The Associated Press Michelle L. Price en Washington contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.