Dos milicias proiraníes en Irak prometen deponer las armas

Dos de las milicias proiraníes más poderosas de Irak prometieron el martes comenzar a entregar sus armas a las autoridades, un paso importante en el esfuerzo del nuevo gobierno por poner freno a milicias que han operado por cuenta propia aunque nominalmente están bajo mando estatal.

Uno de los grupos, Asaib Ahl al-Haq, indicó que había formado un comité para supervisar la medida, hacer un inventario de sus combatientes, armas y equipo, y coordinarse con el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Irak. Presentó la decisión como una respuesta a los llamados de la máxima autoridad religiosa chií de Irak y del Marco de Coordinación alineado con Irán, el mayor bloque del Parlamento que domina la política iraquí.

El segundo grupo, las Brigadas del Imam Ali, hizo un anuncio similar al señalar que ha llegado el momento “de construir un Estado fuerte con plena soberanía”. Agregó que su objetivo ahora era que las armas estuvieran únicamente en manos del Estado y ayudar a fortalecer las instituciones estatales.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero con ataques contra Irán, ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones estatales de Irak y su limitada capacidad para contener a los grupos respaldados por Irán.

Un enfrentamiento paralelo entre Washington y las milicias ha profundizado la crisis, con facciones que actúan como una extensión de la campaña regional de Irán y que intensificaron los ataques contra activos de Estados Unidos en Irak antes de que se alcanzara en abril un frágil acuerdo de alto el fuego.

Un influyente clérigo chií, Muqtada al-Sadr, dijo hace una semana que su milicia Saraya al-Salam, también conocida como las Brigadas de la Paz, se separaría de su movimiento político y se integraría a las instituciones estatales.

Bajo presión de Washington, el primer ministro Ali al-Zaidi ha estado trabajando para afirmar la autoridad del Estado. Al-Zaidi, un banquero de 40 años que juró el cargo el mes pasado, ha convertido el monopolio estatal de las armas en un eje central de su programa.

El gobierno de Trump ha advertido contra la posibilidad de que cualquier gobierno iraquí esté influido por facciones vinculadas a Irán y ha condicionado la cooperación en defensa y la financiación a los esfuerzos por frenarlas.

Muchas milicias respaldadas por Irán se financian a través del presupuesto del Estado iraquí y están integradas en el aparato de seguridad, aunque no bajo el control del gobierno. Esto ha suscitado críticas de Estados Unidos y otros países que han soportado el peso de los ataques de las milicias y que sostienen que Bagdad no ha adoptado una postura más dura frente a los grupos armados.

Varias facciones armadas alineadas con el Marco de Coordinación de Irak han adoptado una postura distinta respecto a los esfuerzos por poner las armas bajo control estatal. Dos grupos importantes, Kataib Hezbollah y Harakat al-Nujaba, han rechazado el desarme, vinculando el asunto con la soberanía de Irak y la presencia de tropas extranjeras.

Kataib Hezbollah acogió con satisfacción las medidas de otras facciones para poner las armas bajo la autoridad del Estado, pero señaló que su propia actividad armada continuará como parte de lo que describe como “trabajo de resistencia”.

En un comunicado reciente atribuido a su canal de redes sociales Abu Mujahid al-Assaf, el grupo manifestó que ofrecería coordinarse con las Fuerzas de Movilización Popular —una estructura paraguas respaldada por el Estado que agrupa a fuerzas paramilitares mayoritariamente chiíes— en lugar de entregar sus armas.

Las Fuerzas de Movilización Popular se formaron en 2014 para combatir al grupo miliciano suní Estado Islámico, que en ese momento había tomado una amplia franja del territorio iraquí. Muchos de sus grupos aún mantienen su propio mando y vínculos con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.