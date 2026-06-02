Trump ordena cambios en aranceles al acero, aluminio y cobre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ajustó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de acero, aluminio y cobre, reduciendo algunos gravámenes sobre equipos agrícolas y extendiendo la tasa mínima a otros equipos.

Mediante una orden ejecutiva, Trump redujo del 25% al 15% los aranceles a equipos agrícolas, como cosechadoras y segadoras, y a sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés).

También amplió la categoría existente de equipos industriales sujeta a un arancel del 15% para incluir equipos industriales móviles como excavadoras y montacargas, cuando se importen desde países que tengan un acuerdo comercial con Estados Unidos.

En la orden se indica que los países que utilicen al menos un 85% de acero o aluminio fundido y vertido o fundido y colado por peso podrían calificar para obtener una tasa arancelaria más baja del 10%, en un esfuerzo por alentar a empresas de otros países a usar metales estadounidenses.

Los cambios entran en vigor el lunes. Son temporales y está previsto que expiren a finales de 2027.

“A mi juicio, esta modificación temporal toma debidamente en cuenta el papel de estos productos en la actividad económica productiva en Estados Unidos”, afirmó Trump en su orden.

Los aranceles al cobre, el acero y el aluminio se impusieron durante el primer mandato de Trump en 2018, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite aplicar aranceles a importaciones que se consideren una amenaza para la seguridad nacional. El presidente renovó esos aranceles en abril de 2025.

Desde entonces, Trump ha ido ajustando los aranceles sobre metales y productos metálicos. En junio de 2025, elevó casi todos sus aranceles sobre importaciones de acero y aluminio a un severo 50%, en comparación con el 25% anterior.

En abril de 2026, fijó una tasa fija del 50% para bienes hechos total o casi totalmente de aluminio, acero o cobre —como bobinas de acero o láminas de aluminio—, al tiempo que implementó una tasa arancelaria del 25% para productos derivados fabricados “sustancialmente” de acero, aluminio o cobre.

Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, señaló que los ajustes parecen estar más relacionados con las elecciones de mitad de mandato que con un alivio real para los agricultores.

“Las quiebras agrícolas se disparan, el ánimo en el sector agrícola está a la baja y senadores republicanos advierten abiertamente que su partido se encamina a sufrir derrotas en las elecciones de mitad de mandato en estados agrícolas clave”, sostuvo. “Esta proclamación es la respuesta de la Casa Blanca: darle una migaja al cinturón agrícola antes de que los votantes acudan a las urnas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.