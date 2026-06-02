Una boda terminó en tragedia después de que los recién casados abordaran un helicóptero que se estrelló en una zona rural de Georgia.

El novio, identificado como Dave Fiji, de 25 años, y el piloto murieron cuando la aeronave en la que viajaban cayó la noche del viernes en el condado de Dawson, Georgia, según informó WSB-TV. La novia, identificada como Jessni, sobrevivió al accidente y se espera que reciba el alta de un hospital local en los próximos días.

El padre del novio, George, declaró a WSB-TV: “Era un chico maravilloso, un regalo de Dios para nosotros”.

Según el medio, la pareja abordó el helicóptero después de la boda y se dirigía al aeropuerto Peachtree-DeKalb. George también contó que su hijo, quien además era piloto, estaba preocupado por las condiciones climáticas de esa noche, marcadas por la niebla y la lluvia.

“Dijo que él no volaría, que no volarían con esa visibilidad”, recordó sobre las palabras de su hijo.

Una boda en Georgia terminó en tragedia después de que los novios abordaran un helicóptero que se estrelló en Georgia. El novio y el piloto murieron, mientras que la novia sobrevivió ( AFP/Getty )

El helicóptero se estrelló poco después de despegar en una zona rural boscosa. La novia, que sufrió golpes y cortes, permaneció atrapada entre los restos durante horas, según contó George a WSB-TV.

“Dijo que cuando despertó estaba bajo los escombros”, relató. “Despertó y lo vio recostado sobre su pecho. Ella es enfermera. Cuando lo tocó y lo llamó, él ya estaba frío”.

La aeronave accidentada pertenecía a Prestige Helicopters, una empresa con sede en Atlanta. Andy Whitaker, director de operaciones de la compañía, declaró a WTOC que el hecho no tenía precedentes y destacó que la empresa había mantenido un historial de vuelo impecable durante décadas. Además, señaló que el piloto (cuya identidad no se ha revelado públicamente) había recorrido esa misma ruta en varias ocasiones. The Independent solicitó declaraciones a Prestige Helicopters.

Mientras avanza la investigación, un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Dawson dijo a The Independent que la agencia acudió el viernes tras recibir reportes sobre un posible accidente de helicóptero, aunque no entregó más detalles. Asimismo, el medio solicitó comentarios a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, organismo que investiga las causas del siniestro.

En medio del duelo, la madre del novio, Pheba Fiji, recordó el último momento especial que compartió con su hijo. En declaraciones a WSB-TV, contó que vio un “brillo especial” en su rostro durante la boda.

“Los dos nos dijeron que podían sentir la presencia de Dios en el altar, una presencia tangible de Dios”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri