Nueva York presenta demanda por acuerdo del gobierno de Trump para frenar proyecto eólico marino

La fiscal general de Nueva York demandó el martes al gobierno del presidente Donald Trump por uno de sus acuerdos para poner fin a un proyecto de energía eólica marina.

Según un acuerdo hecho público en marzo, la empresa francesa TotalEnergies recibirá 1.000 millones de dólares —en esencia, un reembolso de sus arrendamientos para proyectos de energía eólica marina frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte— si, en cambio, invierte ese dinero en proyectos de combustibles fósiles.

Fiscales generales estatales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont se unieron a Nueva York para impugnar la cancelación del arrendamiento frente a Nueva York, el mayor de los dos proyectos y el grueso del pago. Sostienen que perjudicará las economías de sus estados, sus redes eléctricas y sus objetivos climáticos.

“Este gobierno armó un acuerdo ficticio para pagarle a una empresa energética extranjera cientos de millones de dólares de los contribuyentes para que abandone la energía eólica marina e invierta en petróleo y gas en su lugar", indicó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James. "Estamos contraatacando para detener este acuerdo ilegal que amenaza con borrar más de 1.000 empleos sindicalizados y privar a millones de neoyorquinos de energía limpia y asequible”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que ella y James seguirán contraatacando de manera agresiva frente a la “hostilidad abierta e interminable hacia la energía eólica marina” de Trump. El presidente, que a menudo habla de su odio a la energía eólica, ha dicho que su objetivo es no permitir que se construya ningún “molino de viento”.

La demanda presentada ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia nombra como demandados a funcionarios del gobierno federal, incluido el secretario del Interior, Doug Burgum, y argumenta que cancelaron el arrendamiento sin seguir los procedimientos adecuados. Los estados piden a un juez federal que anule la cancelación del arrendamiento y el acuerdo de conciliación con Attentive Energy, filial de TotalEnergies.

Por separado, una coalición de grupos de energías renovables presentó una demanda el domingo ante un tribunal de distrito en Oregon porque funcionarios del Pentágono no completaron las revisiones de seguridad nacional para nuevos parques eólicos terrestres en terrenos privados. Afirman que esta inacción ha paralizado por completo el desarrollo de todos los proyectos eólicos. El Pentágono ha afirmado que su oficina de evaluación de emplazamientos está evaluando activamente proyectos de energía eólica en tierra y que se trata de un proceso complejo que lleva tiempo.

El Departamento del Interior no ha respondido hasta el martes a una solicitud de comentarios sobre la demanda encabezada por Nueva York, pero Burgum defendió el acuerdo el mes pasado durante una audiencia de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

El congresista Dave Min, demócrata de California, preguntó a Burgum si es apropiado que Interior envíe 1.000 millones de dólares a una petrolera extranjera para que deje de producir energía, en un momento en que la población lidia con elevadas facturas de servicios públicos.

Burgum dijo que a TotalEnergies simplemente se le reembolsó su dinero, que ya ha invertido en otros proyectos energéticos en Estados Unidos.

“Básicamente le dieron al gobierno de Estados Unidos un préstamo sin intereses y se les devolvió su dinero”, afirmó.

Min señaló que la cancelación de los arrendamientos eólicos marinos de TotalEnergies es un caso de estudio sobre la “estrategia energética económicamente analfabeta e ilegal” de Interior.

TotalEnergies compró el arrendamiento frente a Nueva York y Nueva Jersey en 2022 por 795 millones de dólares. Esto se planificó como un proyecto más grande, con potencial para generar 3 gigavatios de energía limpia para abastecer a casi un millón de hogares. Habría aportado 10.000 millones de dólares en ahorros a los usuarios en todo Nueva York, con 500 millones de dólares en ahorros para hogares de bajos ingresos en las facturas de electricidad, según la demanda presentada el martes.

TotalEnergies también compró en 2022 un arrendamiento para su proyecto Carolina Long Bay por unos 133 millones de dólares. Su objetivo era generar allí más de 1 gigavatio, suficiente para abastecer a unos 300.000 hogares.

Burgum ha dicho que a las empresas se les vendió un producto que sólo era viable cuando se sostenía con enormes subsidios de los contribuyentes, cuando pujaron por estos arrendamientos de energía eólica marina en 2022, bajo el entonces presidente Joe Biden.

El gobierno de Trump está gastando casi 2.000 millones de dólares para lograr que las empresas energéticas se retiren de proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos. Adoptó esta estrategia luego que tribunales federales frustraran los intentos de Trump de detener el desarrollo de la energía eólica marina mediante medidas ejecutivas.

Demócratas en el Congreso investigan el acuerdo con TotalEnergies, y California está indagando un acuerdo que puso fin a un proyecto de energía eólica marina flotante, Golden State Wind, propuesto frente a la costa central del estado.

Bluepoint Wind también acordó poner fin a su arrendamiento para un proyecto de energía eólica marina en etapas iniciales de desarrollo frente a las costas de Nueva Jersey y Nueva York. La demanda del martes no impugna este acuerdo, ya que el arrendamiento aún no ha sido cancelado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.