Departamento de Justicia acusa a hombre por arrojar vinagre a la representante Ilhan Omar

El Departamento de Justicia ha acusado a un hombre que roció vinagre de sidra de manzana sobre la representante demócrata Ilhan Omar en un evento en Minneapolis.

El hombre arrestado por el ataque del martes, Anthony Kazmierczak, enfrenta cargos de asalto, oposición, obstrucción e intimidación forzosa contra Omar, según documentos presentados en un tribunal federal.

Las autoridades determinaron que la sustancia era agua y vinagre de sidra de manzana, de acuerdo con una declaración jurada.

No estaba claro si Kazmierczak tenía un abogado que pudiera comentar sobre las acusaciones. Se dejó un mensaje en la oficina del defensor federal en Minnesota.

Kazmierczak tiene antecedentes penales y ha realizado publicaciones en línea en apoyo al presidente Donald Trump.

—

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.