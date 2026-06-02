Demócratas de NY impulsan un agresivo plan de redistribución de distritos para 2028

Los demócratas de Nueva York se incorporan a las guerras nacionales por la redistribución de distritos, pero no hay que esperar una victoria antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año.

Los demócratas de la Asamblea Legislativa estatal dan los primeros pasos hacia un plan para adquirir más control sobre la redistribución de distritos al presentar el lunes una propuesta que podría abrir la puerta a un nuevo conjunto de líneas parlamentarias trazadas de forma agresiva para favorecer a un partido de cara a las elecciones de 2028.

La medida se produce mientras los demócratas en Nueva York prometían contrarrestar los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos en otros lugares, pero tenían prohibido volver a trazar el mapa del estado sin una enmienda constitucional, que exige dos aprobaciones legislativas a lo largo de dos años antes de poder someterlo a los votantes como referendo en la boleta.

En su lugar, los demócratas impulsan una propuesta para cambiar las reglas de redistribución de distritos en la Constitución estatal, lo que podría permitirles trazar nuevos distritos con mayor facilidad y, al mismo tiempo, eliminar una prohibición sobre líneas que favorezcan a los partidos políticos.

Aunque no ayudaría a los demócratas a ganar escaños en las elecciones de mitad de mandato de este año, la enmienda podría demostrar su poder en los años venideros después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desmantelara una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto, lo que abrió un nuevo frente sin control en las batallas del país por la redistribución de distritos.

En otros lugares, el Congreso estatal de Maryland, liderado por demócratas, podría considerar la posibilidad de incorporar una enmienda constitucional este verano, allanando el camino para la redistribución de distritos parlamentarios antes de las elecciones de 2028. En Georgia, se espera que los legisladores republicanos revisen los distritos del Congreso y de la legislatura estatal en respuesta al fallo de la Corte Suprema.

El gobernador republicano de Mississippi también ha dicho que espera que los legisladores vuelvan a trazar los distritos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema estatales para 2027.

La oleada de redistribución de distritos comenzó cuando el presidente Donald Trump instó a los republicanos a usar cualquier herramienta a su disposición para trazar líneas que pudieran ayudar al Partido Republicano a conservar su estrecha mayoría en la Cámara en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que tendrán lugar en noviembre. Los demócratas actuaron para contrarrestar la medida con sus propios esfuerzos en distintos estados, pero en ocasiones se vieron limitados por reglas destinadas a impedir la manipulación partidista de los distritos.

En Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul afirmó que la propuesta de su estado “les dará a los neoyorquinos el poder de contraatacar los intentos de Donald Trump y sus aliados de amañar nuestras elecciones”.

“Mientras los republicanos en todo el país vuelven a trazar mapas para protegerse de la rendición de cuentas, es más importante que nunca que los neoyorquinos tengan voz en el proceso”, añadió la gobernadora.

La enmienda propuesta mantiene la comisión independiente bipartidista de redistribución de distritos del estado, pero impone plazos más estrictos para sus planes. También permite que los mapas se aprueben por mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

Se espera que la propuesta sea aprobada esta semana, pero necesitará otra aprobación legislativa el próximo año antes de poder presentarse a los votantes en 2027. Si los electores la aprueban, los demócratas podrían empezar a ajustar los distritos para las elecciones de 2028.

Los republicanos en Nueva York han acusado a los demócratas de intentar corromper el proceso de redistribución de distritos del estado.

“Los demócratas de Nueva York, que proclaman querer proteger la democracia, solo la protegen cuando les conviene, cuando se ajusta a su propósito, cuando les ayuda a ganar poder”, sostuvo el representante republicano Mike Lawler, que controla un distrito disputado en el Valle del Hudson de Nueva York.

Lawler agregó: “No les importan en lo más mínimo nuestras elecciones, no les importa en lo más mínimo la integridad de nuestras elecciones cuando no sirve a sus propósitos”.

A principios de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento de los demócratas de anular las líneas del único escaño del Congreso en la ciudad de Nueva York controlado por un republicano.

Los demócratas en la Asamblea Legislativa estatal redibujaron el mapa parlamentario en 2024 para darle a su partido un impulso moderado en algunos distritos clave, lo que ayudó al partido a ganar un puñado de escaños. Actualmente, los demócratas controlan la mayoría de los distritos parlamentarios del estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.