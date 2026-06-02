Elecciones primarias: los demócratas buscan defender California y avanzar en Iowa

Para un estado que alberga a Hollywood, no hay muchos nombres de famosos en la contienda por la gobernación de California. La historia es algo distinta en Los Ángeles, donde una personalidad de reality tv se postula para alcalde mientras la ciudad se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos.

También se realizan más elecciones primarias el martes. Los demócratas apuestan por una rara oportunidad de recuperar terreno en Iowa, un estado rural que se les ha escapado repetidamente en los últimos años. Los republicanos, por su parte, lidian con un congresista de Nueva Jersey cuya ausencia sin explicación podría poner en riesgo su ya exigua mayoría.

Estas son algunas cosas a observar en las elecciones del martes en California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur.

Contienda de bajo voltaje por la gobernación de California

Ronald Reagan. Arnold Schwarzenegger. Jerry Brown. Gavin Newsom.

La oficina del gobernador en California suele atraer algunos de los nombres más rutilantes de la política, pero no este año.

La exvicepresidenta Kamala Harris y el senador Alex Padilla decidieron no entrar en la contienda. Y, con Newsom impedido de buscar un tercer mandato, la campaña para sucederlo se convirtió en una competencia extensa y, a menudo, desordenada.

En el tramo final, gran parte de la atención se ha centrado en los demócratas Xavier Becerra, el excongresista y exfiscal general del estado que también fue secretario de Salud con el presidente Joe Biden, y Tom Steyer, un multimillonario conocido por su activismo climático. El republicano Steve Hilton hace campaña con el respaldo del presidente Donald Trump.

Bajo el sistema de primarias de California, todos los candidatos aparecen en una sola boleta y los dos primeros avanzan a las elecciones generales de noviembre, sin importar el partido. La ausencia de un favorito claro incentivó a prácticamente cualquiera con ambición política y un mínimo de organización a sumarse a la carrera, lo que dejó a los demócratas preocupados de que sus candidatos dividieran el voto y, al final, quedaran fuera de la contienda de otoño. Pero esos temores se han atenuado en las últimas semanas de la primaria, y ahora el partido espera asegurar al menos un lugar en la boleta de noviembre.

Los resultados podrían ofrecer pistas sobre cómo se sienten los votantes en un estado donde los demócratas han dominado las elecciones estatales durante dos décadas.

La alcaldesa de Los Ángeles busca contener a una estrella de reality

En una ciudad que aún se recupera del incendio forestal más destructivo de su historia, la alcaldesa Karen Bass enfrenta una dura batalla por la reelección.

La alcaldesa, blanco frecuente de las críticas de Trump, estaba en Ghana como parte de una delegación presidencial cuando comenzó el incendio. Ha reconocido errores, pero ha centrado su campaña en un mensaje de recuperación y progreso.

Bass enfrenta un desafío enérgico de la personalidad de reality tv Spencer Pratt, quien ha culpado a Bass de presidir una destrucción que se llevó su propia casa. Pratt, que saltó a la fama en “The Hills”, ha compartido videos creados con inteligencia artificial que lo muestran adoptando una personalidad de superhéroe para combatir a delincuentes callejeros y a políticos demócratas.

La contienda es oficialmente no partidista, pero Bass es demócrata, al igual que la concejal progresista Nithya Raman, quien tomó una decisión de último minuto para desafiar a su antigua aliada. Pratt es un republicano registrado que ha recibido una señal de aprobación —si no un respaldo explícito— de Trump.

A menos que un candidato obtenga la mayoría de los votos en la primaria, los dos primeros avanzarán a una elección general en noviembre.

Los Ángeles no elige a un alcalde republicano desde que Richard Riordan ganó su segundo mandato en 1997, y los resultados serán observados de cerca en busca de señales de descontento con la gestión urbana liberal. El ganador se convertirá en una figura nacional y global mientras la ciudad se prepara para albergar los Juegos Olímpicos en 2028.

Los demócratas miran a Iowa para reconstruirse en el corazón rural del país

Iowa no siempre fue un bastión republicano.

Antes de que Trump remodelara la política estadounidense, este fue el estado que impulsó la carrera política de Barack Obama y envió a Tom Harkin al Senado durante cinco mandatos.

El partido está particularmente entusiasmado con Rob Sand, quien se postula sin oposición para la nominación demócrata a gobernador. Originario de Decorah, Iowa, tiene raíces rurales que se han vuelto poco comunes entre los demócratas. Quizá lo más importante es que es un ganador probado en un estado con inclinación republicana, tras haber sido elegido dos veces como auditor.

Los republicanos llegan a la primaria con cinco candidatos. Trump intervino la semana pasada para respaldar al representante Randy Feenstra.

Esta es la primera contienda abierta por el cargo de gobernador desde 2006. Los demócratas esperan que una combinación del impacto económico de las políticas arancelarias de Trump, el alza de los precios de la gasolina derivada de la guerra con Irán y la ausencia de un titular republicano les dé su mejor oportunidad en años. Sand también tiene una ventaja en recaudación de fondos sobre los republicanos, incluido Feenstra.

El representante estatal Josh Turek y el senador estatal Zach Wahls compiten en la primaria demócrata por el escaño del Senado federal que quedará vacante por la salida de la titular republicana Joni Ernst. La contienda se ha dividido en parte por la cuestión de quién debe liderar al partido en Washington, y Wahls ha criticado abiertamente al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Los republicanos se han alineado en gran medida detrás de la representante Ashley Hinson como su candidata para el escaño del Senado.

Una ausencia sin explicación pone en riesgo un escaño republicano crucial

En los últimos días antes de una elección, los votantes a veces pueden cansarse de escuchar tanto a los candidatos. Pero en el 7mo distrito legislativo de Nueva Jersey, no han sabido nada de un candidato.

El representante republicano Tom Kean Jr. se postula sin oposición en la primaria del martes. Pero enfrenta un escrutinio creciente por una ausencia médica sin explicación que se ha prolongado durante tres meses, lo que le ha hecho perderse más de 100 votaciones en el Congreso.

Esa no es una estadística ideal para ningún congresista, pero es especialmente problemática para alguien que compite en uno de los pocos distritos legislativos verdaderamente disputados. Aunque la manipulación de distritos electorales ha hecho que la mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes sean confiablemente demócratas o republicanos, el distrito de Kean ha cambiado de partido en cada una de las dos últimas elecciones de medio mandato. El republicano Leonard Lance perdió ante el demócrata Tom Malinowski en 2018. Malinowski perdió ante Kean en 2022.

Mientras se aferran a una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, los republicanos no pueden permitirse perder un distrito como el de Kean. Varios demócratas que buscan enfrentarlo en otoño han convertido su ausencia —y la falta de claridad en torno a ella— en una parte central de su mensaje.

Trump escribió en una publicación en redes sociales a última hora del lunes que Kean estaba “trabajando incansablemente” para apoyar la agenda MAGA (Make America Great Again).

Nueva Jersey fue uno de los primeros lugares donde se hizo evidente el rechazo de los votantes a Trump el año pasado, cuando la demócrata Mikie Sherrill ganó la contienda por la gobernación por más de 14 puntos porcentuales. La participación en el 7vo distrito el martes podría ofrecer indicios sobre si ese entusiasmo demócrata se mantiene.

Los demócratas depositan sus esperanzas en candidatos independientes en algunos estados

Los demócratas confían en que podrán plantear un desafío serio contra los candidatos republicanos al Senado en la profundamente republicana Dakota del Sur y en Montana este otoño. Pero su mejor esperanza quizá no sean los demócratas que aparecen en la boleta de las primarias del martes.

Ambos estados cuentan con candidatos independientes de mayor perfil que, como no se postulan para representar a un partido político, no tienen que competir en elecciones primarias.

En Montana, hay cinco demócratas compitiendo por la nominación del partido al Senado. Pero el independiente Seth Bodnar, exrector de la Universidad de Montana, ha recaudado más dinero que todos ellos juntos. Incluso ha recaudado significativamente más que el candidato republicano Kurt Alme, respaldado por Trump.

En Dakota del Sur, se espera que el republicano Mike Rounds, que busca un cuarto mandato, avance sin sobresaltos hacia la nominación de su partido el martes. En la boleta de noviembre se enfrentará al demócrata Julian Beaudion, un exagente de la patrulla de carreteras y propietario de una pequeña empresa. Pero podría ser un exdemócrata que ahora se postula como independiente, Brian Bengs, veterano militar, quien resulte el rival más difícil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.