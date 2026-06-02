Republicanos piden más respuestas sobre el fondo de $1.800 millones mientras Trump evalúa su futuro

Los republicanos del Senado se reúnen el martes para discutir los próximos pasos, después de que el Departamento de Justicia anunció que acatará una orden judicial que pausa la implementación de un fondo de 1.776 millones de dólares diseñado para compensar a aliados del presidente Donald Trump que afirman ser víctimas de una supuesta politización de la justicia.

Senadores republicanos que se rebelaron contra el llamado “Fondo Antipolitización” antes de irse a receso por el Día de los Caídos hace dos semanas afirman que quieren más información del gobierno sobre el futuro del fondo, cuyo dinero incluso podría llegar a simpatizantes de Trump que golpearon a policías y atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Mientras tanto, Trump está reconsiderando si seguir adelante con él, según una persona al tanto del tema.

En medio de todo está una legislación que financiaría tres años a las agencias encargadas de aplicar la política migratoria de Trump. Los republicanos se fueron abruptamente el 21 de mayo sin aprobarla, después de que los demócratas dijeron que presentarían enmiendas para eliminar o reducir el “Fondo Antipolitización”, obligando a los republicanos a dejar constancia de su voto a favor o en contra y poniendo en riesgo el dinero para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza.

“La única manera de garantizar que el regalo de 2.000 millones de dólares de Trump, financiado por los contribuyentes, para los aliados MAGA de Trump nunca vea la luz del día es abolirlo por ley”, manifestó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Al regresar a Washington el lunes por la noche, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, señaló que no estaba seguro de si el proyecto de recursos para migración avanzaría esta semana.

“Está por verse”, comentó a los periodistas.

Se esperaba que los republicanos discutieran la estrategia y los próximos pasos en su almuerzo semanal el martes por la tarde.

El enfrentamiento llega tras un anuncio sorpresivo

El extraordinario enfrentamiento se produce después de que Trump anunció el fondo sin avisar a los legisladores, como parte de un acuerdo legal para resolver su demanda contra la oficina hacendaria IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Cuando se conoció el acuerdo, el Senado ya estaba sorteando el difícil trámite de la legislación migratoria con 1.000 millones de dólares adicionales en gastos de seguridad de la Casa Blanca, incluyendo el salón de baile que quiere Trump.

Furiosos, los republicanos del Senado eliminaron del proyecto de ley el dinero para seguridad de la Casa Blanca y dejaron claro que no aprobarían la legislación a menos que la presidencia hiciera cambios importantes al acuerdo.

“La mejor manera de manejarlo es que el gobierno decida cerrarlo por sí mismo”, dijo Thune a los periodistas el lunes, en referencia al fondo.

El Departamento de Justicia indicó que cumplirá con el fallo emitido el viernes por la jueza Leonie Brinkema, del Tribunal Federal de Distrito, quien detuvo temporalmente el fondo durante dos semanas. La jueza programó una audiencia para el 12 de junio, en la que se presentarán argumentos sobre si se extiende su orden.

El departamento señaló en un comunicado que discrepa enérgicamente del fallo, pero que lo acataría.

Los senadores quieren un compromiso más “explícito”

Los senadores republicanos no quedaron satisfechos. Han dicho que necesitan más detalles del gobierno sobre qué ocurrirá después de ese plazo antes de decidir los próximos pasos.

“Está bastante claro que el presidente tiene que decir de manera muy explícita que no va a haber un fondo antipolitización”, dijo el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa.

El senador Jim Lankford, de Oklahoma, afirmó que funcionarios del gobierno de Trump “necesitan decir lo que realmente quieren decir”.

“Tienen que decir: vamos a dejar todo esto de lado”, expresó Lankford.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, dijo que si el fondo se “retira por completo, entonces estoy satisfecha. Pero no he escuchado a nadie decir eso”.

El senador republicano John Kennedy, de Louisiana, dijo que el gobierno ya está obligado a acatar la decisión judicial, “eso está en la Constitución. Tengo que saber más sobre su postura”.

“Ahora mismo, el proyecto de ley de reconciliación parece un brazo fracturado con los huesos salidos”, dijo Kennedy. “No avanzará esta semana, en mi opinión, a menos que tengamos alguna resolución sobre el fondo”.

Los republicanos emiten un ultimátum inusual al Departamento de Justicia

La indignación por el fondo llegó a un punto crítico el mes pasado en una reunión a puerta cerrada entre senadores y el secretario de Justicia interino Todd Blanche, que el senador republicano Ted Cruz, de Texas, describió en un episodio reciente de su pódcast como “una de las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado”.

Los senadores republicanos estuvieron discutiendo varias maneras de limitar el fondo, entre ellas restringir quién puede recibir pagos, cambiar la composición de la comisión encargada de las decisiones, añadir algún tipo de revisión judicial para los solicitantes o eliminar el fondo por completo.

En medio de la reacción, una persona familiarizada con el asunto que pidió el anonimato para poder comentar al respecto, dijo el lunes que Trump estaba reconsiderando seguir adelante con el fondo. Pero el mandatario no ha dicho públicamente qué pretende hacer.

También complica las cosas el impulso de Trump, en año de campaña, para derrotar a legisladores republicanos que considera desleales, incluidos algunos de los votos republicanos más confiables de Thune en el Senado repartido estrechamente 53-47. Los senadores Bill Cassidy, de Louisiana, y John Cornyn, de Texas, perdieron en mayo sus intentos de reelección después de que Trump respaldó a sus rivales en las primarias, y no está claro cuán dispuestos estarán a apoyar la agenda del presidente en adelante.

“Creo que es difícil separar cualquier cosa que ocurra aquí de lo que está pasando en el ambiente político a nuestro alrededor”, dijo Thune antes de que el Senado entrara en receso por el feriado.

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Joey Cappelletti y Eric Tucker contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.