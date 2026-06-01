El enorme estadio de la UFC que el presidente Donald Trump ordenó construir para celebrar su cumpleaños (y el 250.° aniversario del país) ahora se alza frente a la Casa Blanca.

La semana pasada comenzaron los preparativos para el UFC Freedom 250, evento que se celebrará en la Casa Blanca el 14 de junio para conmemorar el 250 aniversario del país y el cumpleaños número 80 de Trump.

UFC on Paramount+, plataforma que transmitirá los seis combates, compartió un primer vistazo al enorme octágono que se construye justo frente a la Casa del Pueblo.

El gigantesco escenario de combate al aire libre luce motivos patrióticos, con una bandera estadounidense que se extiende sobre sus enormes arcos. La imagen también muestra una plataforma elevada y una zona de asientos aún en construcción, todo con vista a la residencia presidencial.

La estructura bloquea la vista normalmente despejada de la Casa Blanca. Además, se instalaron grandes sistemas de iluminación a ambos lados del edificio para realzar el espectáculo.

open image in gallery Un enorme ring de UFC ha sido instalado frente a la Casa Blanca antes del 250.º aniversario de la nación y del cumpleaños de Trump ( AFP/Getty )

open image in gallery La construcción continúa en el sitio del nuevo salón de baile del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, mientras trabajadores preparan un ring para una pelea de UFC en el Jardín Sur ( Reuters )

“Una vista actualizada del césped sur antes del UFC Freedom 250”, escribió la plataforma de streaming en X.

Antes de que arrancaran las obras, Trump aseguró que el próximo evento de la UFC sería “el mayor espectáculo del mundo”, acompañado por un grupo de peleadores de la organización que participará en los combates.

La pelea estelar del UFC Freedom 250 enfrentará al campeón de peso ligero Ilia Topuria con el campeón interino Justin Gaethje.

Topuria agradeció a Trump —amigo del presidente de la UFC, Dana White— por la “oportunidad de crear el evento más grande en la historia del deporte” durante su visita a la Casa Blanca a principios de este mes.

Por su parte, Gaethje le dijo al presidente desde el Despacho Oval: “Es un verdadero honor. Es increíble. Es tu cumpleaños. Increíble. Es el Día de la Bandera. Es maravilloso representar a este país”.

Trump aseguró que habrá 4.000 asientos en el jardín sur para la pelea y que también se proyectará “en el parque que está justo enfrente”, en referencia al Parque Lafayette.

El presidente agregó que el parque tendrá capacidad para recibir “entre 75.000 y 100.000 personas” que podrán disfrutar del evento de forma gratuita.

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La UFC financia el evento, y los paquetes de patrocinio que incluyen asientos en primera fila para la pelea se han vendido por un millón de dólares o más, según declaró a NBC News un lobista republicano familiarizado con el tema en un artículo publicado a principios de este mes.

Mientras tanto, el Pentágono busca reclutar militares estadounidenses para asistir al evento, aunque exige que los miembros del servicio paguen sus entradas y cumplan determinados requisitos físicos.

De acuerdo con un memorando obtenido por The Washington Post, a los integrantes de la Fuerza Aérea interesados en aceptar la oferta se les informó que debían cumplir con la “relación cintura-estatura vigente y el estándar actual de aptitud física”.

Según reportes, el esfuerzo se ha centrado en reclutar integrantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, tanto de la tropa como del cuerpo de oficiales.

Fuentes consultadas por el periódico señalaron que los militares deberán asistir con uniforme de gala de manga corta.

Traducción de Leticia Zampedri