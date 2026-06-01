Acciones en Japón y Corea del Sur baten más récords. Sube el crudo ante dudas sobre guerra con Irán

Los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur alcanzaron nuevos máximos históricos el lunes y las acciones mundiales avanzaron en su mayoría, mientras volvían a crecer las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los inversionistas esperan una decisión sobre la extensión del alto el fuego en la guerra con Irán.

Los precios del petróleo subieron más de un 3% mientras continuaban las negociaciones entre Washington y Teherán, incluidas las conversaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito mundial de petróleo y gas natural. El ejército de Estados Unidos informó el lunes que sus fuerzas habían bombardeado objetivos militares iraníes después de que Teherán derribara un dron estadounidense.

Los futuros de Estados Unidos subieron ligeramente.

En las primeras operaciones en Europa, el FTSE 100 de Reino Unido bajaba 0,1% hasta 10.396,16. El CAC 40 francés avanzaba 0,2% hasta 8.202,53, mientras el DAX alemán ganaba 0,4% hasta 25.198,34.

Las acciones asiáticas subieron en su mayoría y los indicadores de referencia de Japón y Corea del Sur marcaron récords, impulsados por valores vinculados a la tecnología, mientras los inversionistas seguían viendo crecimiento en la IA y otras tecnologías avanzadas.

El Nikkei 225 de Tokio terminó un 0,9% arriba, en un récord histórico de 66.934,33. También superó por primera vez la marca de 67.000 durante la sesión del lunes, al llegar a 67.231,28. Las acciones de SoftBank Group, una empresa de inversiones muy centrada en la IA, se dispararon un 14% y se convirtió en la compañía cotizada más valiosa de Japón, superando a Toyota.

En Corea del Sur, el índice Kospi saltó un 3,7% hasta 8.788,38, también con cierre en máximo histórico, después de tocar un récord intradía de 8.874,16. Samsung Electronics, su mayor empresa, subía un 10,1%. Datos oficiales publicados el lunes mostraron que las exportaciones de Corea del Sur se dispararon un 53% interanual en mayo, impulsadas por la demanda mundial de semiconductores.

El Nikkei 225 acumuló un alza de más de un 12% en el último mes, mientras el Kospi se disparó alrededor de 27% en el mismo periodo.

El Hang Seng de Hong Kong cotizaba un 0,9% más alto, en 25.398,18. El índice compuesto de Shanghái cayó un 0,3% hasta 4.057,74, después de que China informara durante el fin de semana que la actividad fabril en mayo se suavizó, con señales de desaceleración en la demanda de nuevas exportaciones.

El S&P/ASX 200 de Australia bajó ligeramente menos de un 0,1% hasta 8.729,40.

El Taiex de Taiwán subió un 1,4%, mientras el Sensex de India perdió un 0,7%.

Tres meses después de que comenzó la guerra con Irán, la incertidumbre sobre cuándo terminará permanente del conflicto siguen impulsando los movimientos del mercado y hacen oscilar los precios del petróleo, incluso mientras el optimismo por una sólida demanda de IA y fuertes ganancias corporativas ha alimentado un repunte bursátil, incluido en Wall Street.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con asesores el viernes en conversaciones de alto nivel, pero aún no había decidido sobre un plan tentativo para extender el alto el fuego en la guerra con Irán por 60 días, mientras Irán había indicado que un acuerdo no estaba finalizado. La reapertura del estrecho de Ormuz también seguía en el aire. El estrecho ha estado en gran medida cerrado y Estados Unidos ha impuesto un bloqueo marítimo a los puertos iraníes.

El ejército israelí también avanzaba en Líbano mientras Israel ataca al grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, lo que complica aún más la evolución de un acuerdo sobre la guerra con Irán.

El crudo Brent, referencia internacional, subió un 3,3% a primera hora del lunes hasta 94,16 dólares por barril. Estaba aproximadamente en 70 dólares por barril a finales de febrero, antes del inicio de la guerra.

El crudo estadounidense de referencia subía un 3,9% hasta 90,78 dólares por barril.

“A pesar de otra ronda de ataques de represalia, los participantes del mercado siguen operando bajo el supuesto de que, más temprano que tarde, el estrecho de Ormuz se reabrirá”, escribió Jonas Goltermann, economista jefe de mercados en Capital Economics.

Las acciones de Wall Street alcanzaron más récords el viernes, impulsadas por las grandes tecnológicas, y el S&P 500 de referencia sumó un 0,2% en su séptima subida consecutiva, hasta 7.580,06.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,7% hasta 51.032,46, mientras el compuesto Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, ganó un 0,2% hasta 26.972,62.

Dell Technologies se disparó un 32,8% tras resultados mejores de lo esperado y después de elevar su previsión ante la fuerte demanda vinculada a la IA. Microsoft subió más de un 5,4%, mientras Broadcom avanzó un 4,7%.

En otras operaciones, el dólar de Estados Unidos subió a 159,47 yenes japoneses desde 159,25 yenes. El euro se cotizaba a 1,1650 dólares, por debajo de 1,1667 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.