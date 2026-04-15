Crece la esperanza de reanudar el diálogo y ejército de EEUU dice que bloqueo de Irán está en vigor

Las esperanzas de que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos e Irán aumentaron el miércoles, mientras el ejército estadounidense afirmaba que su bloqueo de los puertos iraníes estaba plenamente en vigor y Teherán amenazaba con tomar represalias atacando objetivos en toda la región, agotada ya por la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el martes que una segunda ronda de conversaciones podría tener lugar “en los próximos dos días”, y dijo al New York Post que las negociaciones podrían celebrarse de nuevo en Islamabad, mientras los diplomáticos trabajaban por canales extraoficiales para organizarlas.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, coincidió y manifestó que es “altamente probable” que el diálogo se reanude. Citó una reunión que mantuvo con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar.

El precio del petróleo bajó ante la esperanza del fin de los combates, y en Estados Unidos las acciones se dispararon hasta quedar cerca de los récords establecidos en enero. La guerra, que ya va por su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que el transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han devastado infraestructura militar y civil en toda la región.

Mientras, en Washington, las primeras conversaciones directas en décadas entre los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos concluyeron el martes con un tono productivo, según el Departamento de Estado estadounidense.

El embajador de Israel, Yechiel Leiter, afirmó que ambos países están “del mismo lado de la ecuación” en la “liberación de Líbano” del grupo político-paramilitar Hezbollah. La embajadora de Líbano, Nada Hamadeh Moawad, calificó la reunión de “constructiva”, pero instó a poner fin al conflicto en curso entre Israel y la milicia respaldada por Irán. Desde marzo, esa guerra ha desplazado a más de un millón de personas en territorio libanés.

Israel y Líbano han estado técnicamente en guerra desde el establecimiento de Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido respecto al acercamiento diplomático con Israel.

Primera ronda de conversaciones con Irán no paró el conflicto

La ronda inicial de conversaciones celebrada el pasado fin de semana en Pakistán, que buscaba poner fin de manera permanente al conflicto entre Estados Unidos e Irán no logró un acuerdo. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Teherán fueron un punto central de fricción.

“Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", expresó Trump en un extracto de una entrevista con “Mornings with Maria” de Fox Business Network, que se emitirá el miércoles por la mañana. “Lo veo como que estamos muy cerca del final".

Un funcionario estadounidense afirmó el martes que las nuevas conversaciones con Irán seguían en discusión y que no había nada previsto aún. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre negociaciones sensibles.

Muhammad Aurangzeb, ministro paquistaní de Finanzas, dijo a The Associated Press que “nuestro liderazgo no se rinde” en los esfuerzos por ayudar a Washington y Teherán a poner fin al conflicto.

Aunque el alto el fuego parecía mantenerse, el pulso por el estratégico estrecho de Ormuz podría reavivar las hostilidades y agravar las repercusiones económicas de la guerra.

Los combates se han cobrado la vida de al menos a 3.000 personas en Irán, de más de 2.100 en Líbano, de 23 en Israel y de más de una docena en los estados árabes del golfo Pérsico. También han muerto 13 miembros ejército estadounidense.

Petroleros dan la vuelta tras entrar en vigor el bloqueo

El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que ningún barco logró atravesar el bloqueo en las primeras 24 horas, mientras que seis mercantes acataron la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a aguas iraníes.

El bloqueo busca presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Es probable que gran parte se haya transportado mediante los llamados "tránsitos oscuros”, que eluden sanciones y supervisión, aportando un flujo de efectivo que ha sido vital para mantener el país en funcionamiento.

Los petroleros que se aproximaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que el bloqueo entrara en vigor, aunque uno volvió a cambiar de rumbo y atravesó la vía marítima.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales evita el estrecho de Ormuz. El cierre efectivo del paso por parte de Teherán —por donde en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial— ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio.

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Metz informó desde Ramallah, Cisjordania. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani, Matthew Lee, Fatima Hussein, Collin Binkley, Chris Rugaber, Will Weissert y Konstantin Toporin en Washington; Sylvie Corbet en París; Toqa Ezzidin en El Cairo; Natalie Melzer en Jerusalén; Edith Lederer y Farnoush Amiri en Naciones Unidas y Russ Bynum en Savannah, Georgia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.