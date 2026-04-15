Mujer de California acusa a congresista demócrata de haberla violado en 2018

Una mujer de California afirmó el martes que fue violada por el representante Eric Swalwell en 2018 y que ahora planea presentar una denuncia ante las fuerzas del orden.

Lonna Drewes dijo en una conferencia de prensa que la agresión ocurrió en un hotel del sur de California. Señaló que esa noche tomó una copa de vino y cree que Swalwell la drogó antes de violarla. El congresista abandonó la contienda por la gubernatura de California el domingo y dijo que renunciaría al Congreso esta semana tras acusaciones previas de agresión sexual por parte de otra mujer.

“No consentí ninguna actividad sexual”, declaró Drewes.

La abogada Sara Azari difundió el martes un comunicado en nombre de Swalwell en el que afirmó que él “niega categórica e inequívocamente todas y cada una de las acusaciones de conducta sexual indebida y agresión que se han formulado en su contra”. Prometió “buscar todos los recursos legales disponibles contra los responsables de orquestar esta reprobable campaña de mentiras”.

—-

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre agresión sexual. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, por favor llame al 1-800-656-4673, la línea nacional de ayuda sobre agresión sexual en Estados Unidos.

—-

La acusación de Drewes se produce un día después de que Swalwell dijera que renunciaría al Congreso tras recibir otras acusaciones de conducta sexual indebida, entre ellas, al menos otras dos presuntas situaciones de sexo sin consentimiento. Otras mujeres lo han acusado de enviarles mensajes inapropiados y fotos de él desnudo. Swalwell negó las acusaciones previas de agresión sexual, pero reconoció que había cometido errores de juicio no especificados.

Drewes dijo que no se sometió a un examen forense de violación, pero reveló la presunta agresión a personas cercanas y la documentó en su diario. Indicó que habló de la presunta violación durante sesiones de terapia en un centro de atención a víctimas de agresión sexual en Connecticut.

La abogada Lisa Bloom dijo que esas entradas del diario, junto con mensajes de texto y fotografías, se incluirán en el informe que se presentará ante el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles.

Drewes contó que trabajaba como modelo y era propietaria de una empresa de software de moda con sede en Beverly Hills cuando conoció a Swalwell. Él se ofreció a ayudarla con contactos para impulsar su empresa y sabía que ella tenía interés en la política local.

Dijo que lo había visto dos veces antes de la noche en que asegura que él la violó. Esa noche, relató, ambos se encontraron en la inauguración de un restaurante y tenían previsto asistir a un acto político. De camino al evento, Drewes afirmó que Swalwell quiso pasar por su habitación de hotel para recoger unos documentos. Para cuando llegaron a la habitación, dijo, sentía las extremidades pesadas y como si la hubieran drogado.

Swalwell la violó y después la estranguló, lo que hizo que perdiera el conocimiento, sostuvo.

En una carta leída en el pleno de la Cámara, el congresista indicó que su renuncia entra en vigor a las 2 de la tarde del martes.

“Lamento profundamente ante mi familia, mi personal y mis electores los errores de juicio que he cometido en mi pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones hechas en mi contra”, dijo un secretario al leer la carta. “Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí”.

La abrupta caída de Swalwell se produjo tras acusaciones publicadas en el San Francisco Chronicle y posteriormente por CNN.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.