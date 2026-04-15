Xi califica de "valiosa" la relación China-Rusia en el contexto internacional actual

El presidente chino, Xi Jinping, dijo el miércoles que la estabilidad y la certidumbre de las relaciones entre China y Rusia son especialmente “valiosas” frente a un panorama internacional marcado por cambios y caos.

Durante una reunión con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en Beijing, Xi afirmó que la fuerte vitalidad y el carácter ejemplar del tratado de amistad entre ambos países destacan aún más en ese contexto.

Indicó que las cancillerías de los dos países deberán aplicar plenamente el consenso alcanzado entre él y el presidente ruso, Vladímir Putin, y pidió reforzar la comunicación estratégica y la estrecha coordinación diplomática. También los instó a impulsar la asociación estratégica integral entre Beijing y Moscú para “situarse más alto, caminar con mayor firmeza y llegar más lejos”.

Xi elogió el valor de los vínculos entre ambas naciones, pero no precisó a qué se refería con el caos y los cambios en el contexto internacional, mientras persiste la incertidumbre sobre cuánto durará la guerra en Irán.

En fragmentos de una entrevista con Fox Business Network, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que la guerra estaba “cerca de terminar”. Trump ha proclamado repetidamente una victoria de Estados Unidos en Irán desde que comenzó la guerra, aunque la realidad sobre el terreno ha sido mucho más complicada.

Las relaciones entre China y Rusia se han profundizado en los últimos años, en particular tras la invasión rusa de Ucrania a comienzos de 2022. El enfoque poco ortodoxo de Trump respecto a la guerra en Ucrania ha añadido un giro a la relación, pero no parece haberla cambiado de manera fundamental.

Cuando Putin visitó China en septiembre, Xi dio la bienvenida a su homólogo como un “viejo amigo”. Putin también se dirigió a Xi como “querido amigo”.

Lavrov llegó a China el martes para un viaje de dos días, por invitación de su homólogo chino, Wang Yi.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.