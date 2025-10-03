Corte de apelaciones dictamina que gobierno de Trump no puede eliminar la ciudadanía por nacimiento

Un tribunal federal de apelaciones en Boston dictaminó el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en el país ilegal o temporalmente, sumando así otro revés jurídico a la orden del mandatario sobre la ciudadanía por nacimiento.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito se convirtió en el quinto tribunal federal desde junio en emitir o mantener órdenes que bloquean la orden del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento. El tribunal concluyó que es probable que los demandantes tengan éxito en sus alegatos de que los niños descritos en la orden tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda.

El panel mantuvo las medidas cautelares de los tribunales inferiores, que bloquearon la orden sobre la ciudadanía por nacimiento mientras avanzaban las demandas que la impugnaban. La orden, firmada el día en que el presidente asumió el cargo en enero, detendría la ciudadanía automática para los bebés nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos en forma ilegal o temporal.

“Las ‘lecciones de la historia’ nos dan, por tanto, todas las razones para ser recelosos de bendecir ahora este esfuerzo más reciente por romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por nacimiento y de hacer que la ciudadanía dependa de las acciones de los padres de uno en lugar de —en casi todas las circunstancias— el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos”, escribió el tribunal.

El fiscal general de California, Rob Bonta —cuyo estado fue uno de los casi 20 que formaron parte de la demanda que impugnaba la orden— acogió con satisfacción el fallo.

“El Primer Circuito reafirmó lo que ya sabíamos que era cierto: el ataque del presidente a la ciudadanía por nacimiento desafía flagrantemente la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y una orden judicial a nivel nacional es la única forma razonable de proteger contra sus implicaciones catastróficas”, declaró Bonta en un comunicado. “Nos alegra que los tribunales hayan seguido protegiendo los derechos fundamentales de los estadounidenses”.

En julio, el juez federal de distrito Leo Sorokin en Boston emitió el tercer fallo judicial que bloquea la orden de ciudadanía por nacimiento a nivel nacional, luego de una decisión clave de la Corte Suprema en junio. Menos de dos semanas después, un juez federal en Maryland también emitió una medida cautelar preliminar a nivel nacional contra la orden. Se prevé que el asunto regrese rápidamente al máximo tribunal del país.

Los jueces dictaminaron en junio que, en general, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales válidas a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas demandas colectivas y aquellas presentadas por estados.

Un juez federal en Nueva Hampshire emitió posteriormente un fallo que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional en una nueva demanda colectiva, y un tribunal de apelaciones con sede en San Francisco confirmó una medida cautelar a nivel nacional de un tribunal inferior, en una demanda que incluía a estados entre los demandantes.

En septiembre, el gobierno de Trump le solicitó a la Corte Suprema que respaldara su orden de ciudadanía por nacimiento. La apelación pone en marcha un proceso en el máximo tribunal que podría derivar en que los jueces emitan un fallo definitivo el próximo verano sobre si las restricciones de ciudadanía son constitucionales.

“La corte está interpretando erróneamente la 14ª Enmienda. Esperamos ser reivindicados por la Corte Suprema”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

En el centro de las demandas que impugnan la orden de ciudadanía por nacimiento está la 14ª Enmienda de la Constitución, que incluye una cláusula de ciudadanía que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción del país, son ciudadanos.

Los demandantes en el caso de Boston —uno de los casos que el 1er Circuito examinó— dijeron a Sorokin que el principio de ciudadanía por nacimiento está “consagrado en la Constitución”, y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, de la que dijeron es un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía en función de su ascendencia”.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la frase “sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos” en la enmienda significa que la ciudadanía no se confiere automáticamente a los niños sólo por su lugar de nacimiento.

En un caso histórico sobre la ciudadanía por nacimiento, en 1898 la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.