Gobierno de Trump ofrece $2.500 a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

El gobierno de Estados Unidos dijo el viernes que pagaría 2.500 dólares a los niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen, ofreciendo un nuevo incentivo para persuadir a las personas a autodeportarse.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no especificó cuándo entraría en vigor la oferta, pero The Associated Press obtuvo un correo electrónico dirigido a refugios de migrantes que indicaba que los niños de 14 años o más recibirían 2.500 dólares cada uno. A los niños se les dio 24 horas para responder.

El aviso a los refugios de la Administración para Familias y Niños, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, no indicaba ninguna consecuencia para los niños que rechazaran la oferta. Se pidió a los directores de los refugios que se dieran por enterados de la oferta en un plazo de cuatro horas.

El ICE dijo en un comunicado que la oferta sería inicialmente para jóvenes de 17 años.

"El pago para apoyar un regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud y el individuo llegue a su país de origen", afirmó el ICE. "El acceso al apoyo financiero al regresar a casa ayudaría si eligen esa opción".

Activistas dijeron que la suma considerable podría impedir que los niños tomen decisiones informadas.

"Para un niño, 2.500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso podría hacer que sea muy, muy difícil para ellos sopesar con precisión los riesgos a largo plazo de tomar la salida voluntaria frente a intentar quedarse en Estados Unidos y pasar por el proceso judicial de inmigración para obtener el alivio al que podrían tener derecho legalmente", indicó Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil.

El ICE desestimó los informes generalizados entre abogados de inmigración y defensores de que estaba lanzando una operación mucho más amplia para deportar a niños migrantes que ingresaron al país sin sus padres llamada "Freaky Friday". ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.