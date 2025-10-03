Hegseth ordena cambios en el inspector del Pentágono; advierten que esto silenciará quejas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó al organismo de control independiente del Pentágono de ser utilizado como “arma” y anunció una reforma a la oficina del inspector general, alterando la forma en que los miembros del servicio reportan abusos y otros problemas en las filas.

Hegseth presentó los planes durante un discurso en una inusual reunión de cientos de líderes militares de alto rango esta semana. También firmó un memorando ordenando al inspector general identificar a cualquier persona que presente una queja en lugar de permitir que sean anónimas, desestimar cualquier queja que el inspector general considere “no creíble” y establecer nuevos plazos más estrictos para que las quejas sean presentadas y las investigaciones completadas.

Junto con un decreto que afirma que la política militar sobre “novatadas, acoso e intimidación es demasiado amplia”, las directivas de Hegseth han generado preocupaciones entre defensores y expertos que dicen que los cambios desharían años de progreso que han ayudado a proteger a mujeres y minorías del abuso y cerrarían vías para presentar quejas legítimas.

Es parte de un impulso más amplio de la administración Trump para remodelar radicalmente la comunidad de inspectores generales encargados de erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en las agencias gubernamentales. Más de una docena de supervisores fueron despedidos en enero en medio de un desmantelamiento mayor de los mecanismos de integridad pública desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Hegseth apunta al inspector general mientras enfrenta una investigación de Signal.

Los cambios son necesarios para arreglar un proceso que “ha sido convertido en arma, poniendo a los quejosos, ideólogos y aquellos que se desempeñan mal en el asiento del conductor”, dijo Hegseth a los líderes militares el martes, sin ofrecer evidencia.

Hegseth está reformando la oficina mientras él mismo está bajo investigación por parte del inspector general sobre su uso de la aplicación de mensajería Signal, donde compartió información sensible sobre ataques militares en un chat grupal que incluyó inadvertidamente a un periodista. También compartió la información en otros chats que incluían a su esposa y hermano.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo a los periodistas en agosto que Hegseth ya declaró como parte de esa investigación, uno de los últimos pasos en el proceso.

Don Christensen, exfiscal jefe de la Fuerza Aérea y abogado con sede en Virginia que a menudo representa a personas que presentan quejas ante el inspector general, cuestionó la necesidad de la directiva de Hegseth.

“Esto se basa en personas con las que él se relaciona que se quejan del proceso frente a cualquier tipo de estudio o datos que muestren que el inspector general tarda demasiado o que hay un problema con los quejosos en serie”, dijo Christensen, y añadió: “No conozco ningún dato que muestre que hay una crisis de quejas en serie”.

Defensores temen un efecto disuasorio en las tropas

Rachel VanLandingham, exabogada de la Fuerza Aérea y defensora de la justicia militar, dijo que le preocupa que los cambios tengan un gran efecto disuasorio en las tropas que se presenten para reportar acoso sexual, intimidación y racismo.

Señaló que al eliminar los reportes anónimos, Hegseth planea cerrar un proceso que ha “demostrado sacar a la luz problemas significativos que afectan la moral y la disciplina dentro de las unidades”.

“Encuesta tras encuesta, tras encuesta, ha mostrado que los miembros del servicio tienen miedo de su propia cadena de mando, y cuando tienen miedo de su propia cadena de mando, los problemas no se resuelven”, dijo.

A pesar de años de mensajes y el establecimiento de equipos de respuesta especializados, el Ejército sigue batallando con la agresión sexual y la violencia hacia las mujeres.

En un caso reciente, los restos desmembrados de la especialista militar Vanessa Guillen fueron descubiertos después de estar desaparecida por más de dos meses de Fort Hood en Texas en 2020. El asesinato provocó un movimiento de mujeres que hablaron sobre el abuso sexual en el Ejército y llevó a cambios en cómo pueden reportarlo.

Una investigación del Ejército encontró más tarde que, entre otros problemas, había un clima que toleraba el acoso y la agresión sexual, y que había una falta significativa de confianza en la cadena de mando, y por lo tanto, reticencia a reportar comportamientos abusivos.

Hegseth dice que el racismo y el acoso sexual serán objetivo

En su discurso esta semana, Hegseth pareció anticipar críticas a sus cambios y enfatizó a los altos mandos militares reunidos que “por supuesto, ser racista ha sido ilegal en nuestra formación desde 1948 —lo mismo ocurre con el acoso sexual— ambos son incorrectos e ilegales”. Expresó que “ese tipo de infracciones serán ajusticiadas sin piedad”.

Aunque VanLandingham reconoció la posición de Hegseth, dijo que él está haciendo “cambios a sistemas que han demostrado ayudar a reducir el acoso y la agresión sexual” y que fueron creados en respuesta a la discriminación y acoso racial y sexual sistémicos generalizados.

El memorando de Hegseth también señaló enfáticamente que un artículo del Código Uniforme de Justicia Militar —el código legal que rige al personal militar— prohíbe las declaraciones falsas y señala que los infractores “serán responsabilizados adecuadamente”.

Tanto Christensen como VanLandingham dijeron que, tal como quedó expresado, casi con certeza esto desalentará a las personas de reportar preocupaciones y quejas.

“Las personas que se presentan ya están tomando un gran riesgo para su carrera, y ahora él lo está empeorando al poner un tiro al blanco en su espalda”, dijo Christensen.

“Así no es cómo se infunde confianza en un sistema para poder reportar cosas que absolutamente necesitan ser reportadas”, señaló VanLandingham.

