Fiscales buscan que ex Boina Verde acusado de fallido complot en Venezuela vuelva a custodia

Los fiscales federales buscan poner nuevamente bajo custodia a un ex Boina Verde acusado de planear invadir Venezuela en 2020, argumentando que existe el riesgo de que huya de Estados Unidos tras presuntamente amenazar a una cineasta que pagó una fianza de 2 millones de dólares para su liberación.

A pesar de las objeciones de los fiscales, un juez en Tampa ordenó el año pasado la liberación de Jordan Goudreau unas semanas después de que fuera arrestado por cargos de contrabando de armas relacionados con el fallido intento de golpe.

La cineasta Jen Gatien puso su apartamento de 2 millones de dólares en Manhattan como garantía. En un documento judicial presentado el viernes, los fiscales dijeron que el tribunal probablemente habría mantenido a Goudreau encarcelado en espera de juicio si se hubiera enterado de un “acuerdo paralelo no revelado” para que el receptor de tres Estrellas de Bronce entregara “importantes posesiones de criptomonedas” y otros activos a la cineasta para mitigar su riesgo financiero.

Gatien es codirectora de “Men of War”, película basada en el relato de Goudreau sobre la incursión en la que varios combatientes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y dos de sus compañeros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos fueron encerrados en una prisión venezolana. El documental fue estrenado el mes pasado en Amazon Prime.

A pesar de su estrecha relación en el pasado, Gatien dijo que teme que Goudreau pueda intentar huir. En un documento judicial presentado esta semana, afirmó que el exmilitar la amenazó e intentó obtener declaraciones difamatorias sobre ella de personas no identificadas para impedir que se retirara del acuerdo de fianza.

“No voy a volver a prisión”, le escribió Goudreau a Gatien en un mensaje de texto que ella incluyó entre otros diálogos llenos de improperios como parte de su solicitud para ser liberada de la fianza.

Goudreau, quien a petición de Gatien pidió con anterioridad al tribunal que la retirara como garante, dijo que lamentaba que un “desacuerdo personal” sobre su decisión de cortar contacto con la cineasta ahora se desarrollara en el tribunal.

“Mi vínculo con ella era insalubre. Quiero liberarme de su control sobre mí y mi vida”, dijo en un comunicado a través de su abogado. “Solo hay una cosa en la que Gatien tiene razón. No tengo la intención de volver a prisión porque soy inocente”.

Un abogado de la cineasta dijo que ella actuó “de manera completamente apropiada”.

El complot de 2020 contra el presidente Nicolás Maduro, expuesto por The Associated Press dos días antes de la incursión, fue llevado a cabo por un grupo desorganizado de desertores del ejército venezolano a quienes Goudreau dijo haber ayudado a armar y entrenar en la vecina Colombia.

El gobierno del presidente Donald Trump ha negado cualquier participación en el sangriento fiasco, que llegó a conocerse como Bahía de los Cochinitos.

El documental de Gatien hace eco de las afirmaciones de Goudreau de que actuó en concierto con la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos y fue impulsado por una recompensa de 15 millones de dólares —que este año aumentó a 50 millones— por el arresto de Maduro. Goudreau dijo que recibió frecuentes guiños y palabras alentadoras de funcionarios y personas cercanas a la Casa Blanca con quienes estaba en contacto cercano en ese momento, entre ellas, el exguardaespaldas de Donald Trump, Keith Schiller.

A pesar de negar la participación de Estados Unidos en la operación, Trump no ha ocultado su deseo de ver a Maduro fuera del poder. En agosto, desplegó varios buques de guerra, equipados con aviones de combate y miles de marines, en las aguas del Caribe cerca de Venezuela con órdenes de atacar a los narcotraficantes que supuestamente trabajan para una banda venezolana que Trump designó como organización terrorista. Hasta la fecha, 17 personas han sido abatidas.

Goudreau, de 49 años, dijo que se convirtió en creyente de la causa de la democracia venezolana después de trabajar en la seguridad de un concierto benéfico celebrado en Colombia para entregar ayuda humanitaria a través de la frontera.

A pesar de no hablar español, se acercó a varios exiliados aliados del líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos entonces reconocía como el líder legítimo de Venezuela. Durante varios meses, se gestó un plan para invadir Venezuela con el objetivo de desencadenar una rebelión popular.

En 2024, Goudreau fue arrestado fuera del apartamento de Gatien y acusado de no obtener una licencia de exportación para enviar aproximadamente 60 rifles AR-15 a campamentos clandestinos donde se entrenaban los aspirantes a luchadores por la libertad.

Dos de los rifles incautados en Colombia contienen rastros de ADN de Goudreau, mientras que los supresores, gafas de visión nocturna y otros equipos tenían números de serie que coincidían con los comprados por el exmilitar y su empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Melbourne, Florida, según los fiscales.

Gatien presentó el martes una moción para separarse financieramente de Goudreau. En el documento, dijo que Goudreau se volvió “verbalmente abusivo” y amenazante cuando lo confrontó.

“NO SERÉ ATACADA VERBALMENTE POR PROTEGERME. NO QUIERO REVIVIR EL PASADO CON TU VERSIÓN DELIRANTE”, escribió en mayúsculas en un correo electrónico enviado el año pasado sobre su disputa financiera. “DEJA DE APROVECHARTE DE LA BONDAD—HAZ LO CORRECTO SEGÚN EL ESPÍRITU CRISTIANO.”

Gatien registró una empresa de producción en Florida junto con Goudreau en 2021 y se describe en los registros judiciales como su novia. Su abogado en la audiencia de fianza dijo que ambos habían vivido juntos durante dos años mientras el ex Boina Verde asistía a la Academia de Cine de Nueva York. Pero al ser esposado fuera del apartamento de la cineasta, Goudreau usó una palabrota para decirle al FBI que ella no era su novia.

El juicio en el caso está programado para febrero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.