Falta de reporte laboral por cierre del gobierno complica visión de la economía de EEUU

Cada primer viernes del mes, todos los interesados en la economía de Estados Unidos, desde los operadores de Wall Street hasta la Reserva Federal y los economistas que toman café haciendo home office, esperan el crucial informe de empleo del Departamento del Trabajo.

Sin embargo, con el cierre del gobierno, este viernes no se publicó el dato laboral de septiembre.

La interrupción en los datos ha ocurrido en un momento particularmente incierto, cuando la Fed y Wall Street necesitan más datos sobre la economía, no menos. La contratación se ha detenido casi por completo, amenazando con arrastrar a la economía en general. Sin embargo, al mismo tiempo, los consumidores, especialmente los de mayores ingresos, siguen gastando y algunas empresas están aumentando las inversiones en centros de datos de inteligencia artificial. Queda por ver si eso es suficiente para reactivar la contratación.

Es la primera vez desde un cierre del gobierno en 2013 que el informe de empleos se retrasa. Durante el cierre parcial de 2018-2019, el Departamento de Trabajo fue una de varias agencias que permanecieron abiertas porque el Congreso aceptó financiarlas. Las cifras de empleo de septiembre se publicarán eventualmente, una vez que termine la suspensión de labores.

La administración Trump culpa a los demócratas del Senado por el cierre, mientras que los demócratas lanzan acusaciones similares contra la Casa Blanca.

“Empresas, familias, responsables de la política, los mercados e incluso la Reserva Federal están volando a ciegas en un momento clave del resurgimiento económico de Estados Unidos porque el cierre del gobierno de los demócratas ha detenido la publicación de datos económicos clave”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Sin embargo, el propio presidente Donald Trump a menudo ha criticado los datos de empleo del gobierno cuando pintan un panorama poco halagador de la economía. En agosto, despidió al entonces jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales después de que la agencia informó que las ganancias de empleo en mayo y junio fueron mucho más bajas de lo reportado anteriormente.

Por ahora, los economistas están recurriendo a medidas alternativas del mercado laboral proporcionadas por organizaciones sin fines de lucro y empresas del sector privado. Esas medidas muestran principalmente un mercado laboral con poca contratación, pero tampoco muchos despidos. Aquellos que tienen empleo parecen estar mayormente seguros, mientras que aquellos que buscan trabajo están teniendo más dificultades.

Por ejemplo, el procesador de nóminas ADP dijo el miércoles que su estimación mostró que la economía había perdido 32.000 empleos en el sector privado el mes pasado. Las empresas en las industrias de la construcción, manufactura y servicios financieros recortaron empleos, encontró ADP. Restaurantes y hoteles, y servicios profesionales como contabilidad e ingeniería, también redujeron trabajadores.

Las empresas en los sectores de salud, educación privada y tecnología de la información fueron los únicos sectores que añadieron trabajadores, indicó ADP.

“Hemos visto un declive significativo en el impulso de contratación a lo largo del año”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. “Esto es consistente con una economía de baja contratación, incluso sin contratación, y de bajo despido”.

Debido al cierre, el gobierno tampoco publicó el dato semanal del seguro por desempleo, un indicador de los despidos, que se publica cada jueves.

Pero Goldman Sachs utilizó datos proporcionados por la mayoría de los estados para producir sus propias estimaciones de solicitudes de desempleo. En un informe el jueves por la noche, calcularon que las solicitudes semanales aumentaron a 224.000, desde 218.000 la semana anterior. Esas son cifras históricamente bajas, lo que sugiere que las empresas aún están reteniendo a la mayoría de sus trabajadores.

El viernes, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), un grupo comercial de gerentes de compras, publicó su informe mensual sobre la actividad económica en el sector de servicios, que incluye desde la banca hasta restaurantes, tiendas minoristas y almacenamiento, y cubre aproximadamente el 90% de la economía. Su índice cayó a 50, desde 52, siendo 50 la línea divisoria entre contracción y expansión. Eso significa que la actividad del sector de servicios no cambió el mes pasado.

Pero las empresas de servicios redujeron la contratación por cuarto mes consecutivo, encontró la encuesta del ISM, lo que sugiere que las ganancias de empleo se mantuvieron débiles el mes pasado.

Y el Banco de la Reserva Federal de Chicago publicó el jueves su pronóstico mensual de desempleo, una nueva medida alternativa que presentó el mes pasado. La Fed de Chicago estima que la tasa de desempleo se mantuvo en un todavía bajo 4,3% en septiembre.

