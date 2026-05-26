Google presenta un nuevo carrito de compras para encontrar ofertas en marcas populares

La inteligencia artificial gana cada vez más espacio en el comercio minorista, y Google busca acelerar esa transformación con una nueva plataforma de compras.

La compañía presentó “Universal Cart”, una herramienta que permite a los usuarios agregar productos al carrito desde distintos servicios de Google, como Search, Gemini, Gmail y YouTube. Además, la plataforma utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones y sugerencias de compra personalizadas.

“Universal Cart es un carrito de compras inteligente y tu nuevo centro de compras en Google”, explicó la empresa durante el lanzamiento. “Además, utiliza razonamiento avanzado para anticipar necesidades y ayudar a resolver problemas antes de que aparezcan”.

La herramienta llegará este verano a Google Search y Gemini, antes de expandirse a YouTube y Gmail, mientras que marcas como Nike, Sephora, Target, Walmart y Wayfair ya confirmaron su integración al sistema de pago de la plataforma.

Con esta apuesta, Google profundiza una tendencia cada vez más presente en el comercio digital: las compras impulsadas por inteligencia artificial, diseñadas para facilitar decisiones y simplificar la experiencia del consumidor con el menor esfuerzo posible.

open image in gallery Una nueva plataforma de compras de Google integrará grandes marcas como Nike y Sephora ( Getty Images )

Cuando un usuario agrega un producto a Universal Cart, la inteligencia artificial asume tareas que normalmente demandan tiempo y atención. Según explicó Google, la plataforma busca ofertas, avisa sobre bajas de precio, muestra el historial de valores y envía alertas cuando un artículo agotado vuelve a estar disponible.

Además, el sistema detecta posibles incompatibilidades entre productos, como una pieza incorrecta para una estufa, y también informa cómo obtener puntos o recompensas mediante los métodos de pago almacenados en Google Wallet.

El interés de los consumidores por este tipo de herramientas crece con rapidez. De acuerdo con un análisis publicado por Adobe en enero, las plataformas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, impulsaron un aumento del 893,4 % en el tráfico hacia sitios de comercio minorista durante la temporada navideña del año pasado.

“Durante la temporada navideña de 2025, los consumidores adoptaron la IA generativa más que nunca como asistente de compras”, señaló Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights.

En la práctica, la inteligencia artificial funciona como un asistente de compras personalizado capaz de interpretar necesidades y preferencias para ofrecer productos relevantes. Según destacó la Escuela de Negocios de Columbia en diciembre de 2025, “una mejor búsqueda, información más clara sobre los productos y respuestas más rápidas ayudan a los compradores a encontrar lo que necesitan con mayor facilidad, lo que impulsa un mayor número de compras completadas”.

open image in gallery Liz Reid, directora de Búsqueda de Google, es una de las ejecutivas que impulsa la integración de inteligencia artificial en las herramientas de compras ( AFP vía Getty Images )

Empresas como Salesforce y Mastercard ya incorporaron agentes de inteligencia artificial en sus plataformas de ventas y compras con el objetivo de aumentar la interacción de los usuarios y estimular las ventas, así lo señaló en mayo Mark Bartholomew, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo, en un artículo de investigación publicado por la institución.

Sin embargo, las plataformas de compra impulsadas por IA, como Universal Cart, también generan cuestionamientos éticos, especialmente por posibles conflictos de interés que no siempre quedan claros para los usuarios.

“Quizás la pregunta menos resuelta, pero al mismo tiempo la más importante, es si las herramientas de compra basadas en IA se diseñarán y regularán para servir a los intereses de los usuarios y al bienestar humano, o si terminarán optimizadas para el beneficio empresarial, como ocurrió con muchas herramientas digitales anteriores”, advirtió Bartholomew.

Traducción de Leticia Zampedri