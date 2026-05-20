Google introduce el mayor cambio en su cuadro de búsqueda hasta la fecha

Google realizó los mayores cambios en su barra de búsqueda en la historia de la empresa.

Desde su fundación, el buscador de Google fue quizás la parte más famosa de internet. Los usuarios podían escribir una consulta de búsqueda, desde noticias hasta consejos para proyectos de bricolaje, y ver información en internet.

Sin embargo, con el paso de los años, esos resultados se volvieron progresivamente más complejos, ya que la empresa fue añadiendo experiencias enriquecidas y herramientas de IA destinadas a hacer que los resultados de búsqueda sean más detallados y personalizados.

Ahora, se producirán los mayores cambios hasta la fecha. Google está transformando su famosa barra de búsqueda en una forma de comunicarse con la inteligencia artificial.

Los usuarios podrán formular preguntas largas y complejas y obtener respuestas, hacer preguntas adicionales e incluso realizar acciones, como ayudar a otros usuarios a crear una invitación a un evento si estuvieran buscando ayuda para ello.

En los últimos años, con el creciente uso de la IA, Google buscó incorporar más de esta tecnología en sus resultados de búsqueda. Sin embargo, esto no siempre tuvo éxito: cuando lanzó por primera vez sus resúmenes basados en IA, fue criticada por mostrar información errónea extraída de internet, llegando incluso a recomendar el uso de pegamento para hacer pizza.

Los cambios también recibieron críticas de los sitios web y editores que alojan el contenido utilizado para entrenar los sistemas de Google. Si bien Google afirmó que las búsquedas alcanzaron un máximo histórico el mes pasado, muchos sitios web informan que las visitas reales disminuyeron desde que los cambios obligan a los usuarios a permanecer dentro de los productos de Google en lugar de permitirles navegar libremente por la web.

Google también añadió un “modo IA” a su buscador que permite a los usuarios consultar a la inteligencia artificial sobre sus preguntas. El nuevo sistema integrará este modo IA, así como las vistas generales, y además ofrecerá nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.

“El Buscador de Google realiza una búsqueda con inteligencia artificial”, afirmó Elizabeth Reid, la empleada de Google encargada de su división de búsqueda. Añadió que estos cambios representan los más importantes que se realizaron en la herramienta desde que el sitio web se lanzó como motor de búsqueda en 1998.

El nuevo sistema incluso podrá utilizar herramientas de codificación de IA para generar respuestas más completas a las consultas. Por ejemplo, si alguien formula una pregunta compleja sobre astrofísica, los resultados de la búsqueda podrán generar un gráfico que la responda.

Las actualizaciones de Google aparecerán en todos sus productos. Por ejemplo, los usuarios podrán añadir una foto a la barra de búsqueda de Chrome y accederán al modo de inteligencia artificial para hacer preguntas sobre ella o profundizar en la búsqueda.

Google reveló los cambios en su evento anual I/O en California. Durante años, utilizó ese evento para mostrar sus innovaciones en software y hardware, pero en el último tiempo se centró principalmente en el trabajo de la empresa en inteligencia artificial.

Sin embargo, anunció que planeaba fabricar “gafas inteligentes” en colaboración con empresas de óptica como Warby Parker. Este lanzamiento recuerda el intento fallido de impulsar Google Glass, que incluía una cámara para que los usuarios pudieran ver información sobre el mundo, por ejemplo.

La tecnología fue objeto de burlas generalizadas, y Google interrumpió la mayor parte de su producción en 2015. Sin embargo, en los años posteriores, empresas como Meta lanzaron sus propias gafas inteligentes y otros rivales, como Apple, están trabajando en su propia versión de la tecnología.

Según Google, las nuevas gafas ofrecerán experiencias similares —permitiendo, por ejemplo, que quien las use observe un cuadro y escuche información sobre él— y estarán disponibles a finales de este año.

Traducción de Olivia Gorsin