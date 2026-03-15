Aerolíneas de EEUU exigen al Congreso restablecer fondos para el Departamento de Seguridad Nacional

Los directores ejecutivos de las principales aerolíneas de Estados Unidos, incluidas American, Delta, Southwest y JetBlue, han hecho un llamado al Congreso para que restablezca el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional y llegue a una solución bipartidista para cubrir el sueldo de trabajadores federales de aviación, incluidos los agentes de seguridad aeroportuaria, durante el cierre parcial de gobierno.

“Una vez más, los traslados aéreos son el balón político en medio de otro cierre del gobierno”, escribieron los ejecutivos en una carta abierta al Congreso, publicada el domingo en internet y en The Washington Post.

La carta, que también fue firmada por los directores ejecutivos de las empresas de carga UPS, FedEx y Atlas Air, señaló que el Congreso debería aprobar la iniciativa de Ley de Solvencia Financiera de Aviación y el proyecto de Ley de Estabilización de Fondos de Aviación, las cuales garantizarían que los controladores de tráfico aéreo reciban su salario sin importar el estado de financiación del gobierno.

También pidieron que se promulgue el proyecto de Ley Mantengan a Estados Unidos Volando, la cual ofrecería las mismas protecciones a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), encargados de brindar seguridad y de revisar a todos los viajeros.

“Es difícil, por no decir imposible, poner comida en la mesa, echar gasolina al coche y pagar el alquiler cuando no te pagan”, señaló la misiva.

El cierre parcial actual afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), que incluye a la TSA. Los legisladores demócratas se negaron a financiar al departamento debido a sus objeciones sobre sus tácticas migratorias. Se trata del tercer cierre en menos de un año que deja temporalmente sin sueldo a los trabajadores de la TSA —y los obliga a esperar pagos retroactivos una vez que el gobierno reabra.

Los legisladores demócratas han dicho que el DHS no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración luego de que los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good fueron abatidos por agentes federales de inmigración en Minneapolis a principios de este año.

Los directores ejecutivos señalaron que, con las vacaciones de primavera en pleno apogeo, y la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos a lo largo del año, hay demasiado en juego. La carta indicó que las aerolíneas de Estados Unidos esperan 171 millones de pasajeros para esta temporada de primavera.

A medida que se prolonga el más reciente cierre, se han registrado largas filas de seguridad en un número creciente de aeropuertos en todo Estados Unidos.

La TSA y el DHS han responsabilizado de manera constante a los demócratas por las largas filas en los aeropuertos.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó la semana pasada en la red social X que más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.