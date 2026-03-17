Los pasajeros aéreos en Estados Unidos enfrentaron el martes nuevas interrupciones, mientras las aerolíneas intentaban recuperarse del potente sistema de tormentas que ya había alterado los vuelos el día anterior.

Según FlightAware, más de 1.000 vuelos se cancelaron y cerca de 4.200 registraron retrasos. El aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta concentró el mayor impacto, con más de 200 cancelaciones y unos 450 vuelos demorados.

La situación siguió a una jornada complicada el lunes, cuando intensas tormentas provocaron fuertes nevadas en el Medio Oeste y afectaron gran parte del este del país.

Miles de cancelaciones golpearon los principales centros de conexión, entre ellos Nueva York, Chicago y Atlanta. Además, el Servicio Meteorológico Nacional reportó ráfagas de viento de hasta 80 km/h en zonas de Nueva York.

Aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en EE. UU. el martes y retrasaron unos 4.200 ( (AP) )

Kelly Price intentaba volver a Colorado tras unas vacaciones familiares en Orlando. Su vuelo del domingo por la noche se canceló recién en la madrugada del lunes. “Para entonces, el único lugar donde podíamos dormir era el piso del aeropuerto. Estamos cansados y frustrados”, contó. El próximo vuelo disponible para su familia sale el martes por la tarde.

La crisis en el transporte aéreo ya venía en aumento antes de las tormentas. El cierre parcial del gobierno, iniciado el 14 de febrero, redujo el personal en controles de seguridad y alargó las filas. A esto se sumó la alta demanda por las vacaciones de primavera y el torneo universitario March Madness.

Solo el lunes se cancelaron más de 4.800 vuelos en Estados Unidos y se registraron más de 12.800 retrasos. Entre los más afectados estuvieron Chicago O’Hare, con unos 600 vuelos cancelados; Atlanta, con más de 500; y LaGuardia en Nueva York, con cerca de 450, según FlightAware. Además, la Administración Federal de Aviación ordenó paradas en tierra y demoras en varios aeropuertos ante el deterioro del clima.

En ese contexto, las tormentas coincidieron con un momento crítico: el primer fin de semana en que los agentes de seguridad aeroportuaria no recibieron su salario completo por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, que abarca a la TSA.

Los demócratas en el Congreso sostienen que no aprobarán fondos hasta imponer nuevas restricciones a las operaciones migratorias, tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis. Es el tercer cierre en menos de un año que deja sin sueldo a los trabajadores de la TSA, quienes deberán esperar pagos retroactivos cuando el gobierno reabra.

Algunos aeropuertos ya reportan mayores tiempos de espera en seguridad por la falta de personal. Varios agentes buscan empleos adicionales, no pueden costear el traslado o abandonan el puesto. Según Seguridad Nacional, más de 300 agentes han renunciado desde el inicio del cierre.

En Atlanta, Mel Stewart y su esposa llegaron cuatro horas antes de lo habitual para su vuelo. “Se está politizando demasiado. Esta gente trabaja muchísimo y que no les paguen es absurdo”, dijo.

Fuera del aeropuerto, líderes sindicales advirtieron que los tiempos de espera podrían empeorar si el cierre continúa. Manifestantes mostraron carteles con mensajes como: “Queremos un salario, no una promesa”.

Muchos trabajadores enfrentan avisos de desalojo, embargos de vehículos, falta de alimentos y cuentas en negativo, señaló Aaron Barker, dirigente de la Federación de Empleados Gubernamentales. Aun así, muchos siguen asistiendo a sus puestos pese a la presión económica.

Traducción de Leticia Zampedri