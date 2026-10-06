Christa Pike, la reclusa que sobrevivió al fallido intento de ejecución en Tennessee, está consciente y puede hablar mientras continúa hospitalizada, informaron sus abogados el martes por la noche.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, permanece esposada y sujeta a la cama”, señalaron sus abogados en un comunicado.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto, pero, como mínimo, prevemos un largo proceso de recuperación”, agregaron.

Los abogados también agradecieron al personal de emergencias y al equipo médico del hospital por tratar a Pike “con humanidad” y brindarle “una atención excepcional”.

El comunicado ofreció la primera señal de mejoría en el estado de Pike desde que fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville el miércoles pasado.

open image in gallery Christa Pike está despierta y hablando días después de que un fallido intento de ejecución la dejara hospitalizada en Tennessee ( Reuters )

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas por las autoridades de Tennessee durante el intento de ejecución del miércoles pasado, hace casi una semana.

El domingo, su abogado, el defensor público federal adjunto Stephen Ferrell, declaró a CNN: “Sigue hospitalizada, conectada a un respirador y en estado crítico. Aún desconocemos el pronóstico y es posible que no tengamos más información hasta dentro de varios días”.

Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando torturó y asesinó a su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, en un crimen motivado por los celos. Tras ser declarada culpable, se convirtió en una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte en Estados Unidos.

open image in gallery Christa Pike fue condenada a muerte por asesinar en 1995 a Colleen Slemmer, una joven de 19 años que estudiaba con ella en el Knoxville Job Corps ( Knoxville News-Sentinel )

open image in gallery Christa Pike tuvo que ser conectada a un respirador en el hospital tras el fallido intento de ejecución ( AP )

Cuando CNN le preguntó si Pike había recuperado la conciencia tras el intento de ejecución, Ferrell respondió: “Que yo sepa, no”, y agregó que los médicos seguían intentando eliminar de su organismo la elevada dosis de barbitúricos.

La ejecución de Pike se retrasó más de ocho horas el miércoles mientras la Corte Suprema de Estados Unidos examinaba un fallo de un tribunal federal de apelaciones que había ordenado suspender la inyección letal. La medida buscaba dar tiempo a los jueces para analizar a fondo si el jurado que la condenó a muerte debió haber tenido en cuenta los abusos sexuales que, según Pike, sufrió durante su infancia. Finalmente, la Corte Suprema anuló ese fallo.

Traducción de Leticia Zampedri