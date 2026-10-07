Con violines, trompetas y guitarrón, Las Vegas forma a futuros profesores de mariachi

Axel Rodríguez Olivas sube nervioso al escenario con un violín. Levanta el arco y empieza a tocar. Los nervios se desvanecen.

La música de mariachi estalla por toda la sala mientras violines, trompetas, guitarrón y un instrumento de cuerda llamado vihuela se lanzan a interpretar una melodía animada. Se les suma una voz cálida cuando un tenor comienza a cantar.

“Creo que, al final, lo que siento es alegría”, manifestó Rodríguez Olivas, vestido con un ornamentado “traje charro”, el atuendo tradicional del mariachi, adornado con brillantes botones metálicos decorativos y un moño ancho.

Este músico de 20 años está a punto de convertirse en el primer estudiante en graduarse con una especialización secundaria en mariachi en la Universidad de Nevada Las Vegas, una de las pocas del país que ofrece una especialización tan concreta.

En una ciudad donde los latinos representan más de un tercio de la población, la música del mariachi es tan popular en las escuelas que a menudo no hay suficientes maestros para cubrir la demanda. La especialización se creó para formar a estudiantes como profesores de mariachi en el distrito escolar del condado de Clark, que presume de tener uno de los programas de mariachi más grandes de Estados Unidos, con unos 6.000 alumnos.

Presente todo el año en Las Vegas

No solo es una actividad extracurricular popular entre estudiantes: la cultura del mariachi es un elemento básico y una forma de entretenimiento profundamente arraigada en Las Vegas.

“Si sales hoy, va a haber mariachi en algún lugar del Strip”, comentó Stephen Blanco, quien supervisa la especialización secundaria en la UNLV y dirige Mariachi Joya de Las Vegas High School.

El mariachi, una expresión de la música folclórica mexicana, nació de la alegría y el orgullo en México, explicó Blanco, agregando que sus canciones cuentan historias de dolor, amor, alegría y emoción, capaces de tocar la fibra más sensible del público en cualquier parte.

“Creo que es algo que todo el mundo disfruta", apuntó. "Ni siquiera tienes que hablar español o entenderlo. Creo que es imposible que alguien se vaya sin una sonrisa en el rostro”.

Como integrantes del grupo profesional Mariachi Paloma Azteca, Rodríguez Olivas y Blanco actúan en fiestas de cumpleaños, bodas y funerales. Recientemente, en un concierto en Las Vegas, el conjunto abrió su espectáculo con la emblemática “El Jalisciense”, una canción que celebra el estado de Jalisco y se hizo famosa gracias a la superestrella de la música regional mexicana Vicente Fernández.

Con el violín y micrófono en mano, Emily Vargas cantó “Yo me muero donde quiera” mientras interpretaba con fuerza la historia de una mujer que muere con orgullo por su país.

El mariachi conecta a los estudiantes con sus raíces

Rodríguez Olivas afirma que hay belleza en la interpretación del mariachi, desde la manera en la que el grupo toca al unísono hasta cómo los violinistas sostienen sus arcos, y lo describe como un potente medio para expresar las emociones más profundas a través de la narración y la música.

Él tocaba el saxofón en una banda de secundaria, pero creció viendo presentaciones de mariachi en la escuela y siempre le pareció una música emocionante e intrigante. Cuando vio que en el centro ofrecían clases, pensó que sería divertido aprender a tocar un instrumento nuevo.

“Lo demás es historia”, cuenta.

“Me conecta con mis raíces", manifestó Rodríguez Olivas. "Mi familia es de México, así que, ya sabes, de alguna manera da pie a esa conversación con mis padres, otros familiares y amigos también”.

En la secundaria fue el director estudiantil de Mariachi Joya, un reconocido grupo de Las Vegas High School que actuó en la investidura del presidente Joe Biden en 2021.

Mariachi Joya es el principal conjunto de la escuela, aunque su programa tiene alrededor de 350 alumnos. Durante los ensayos, Blanco guía al mariachi por su lista de canciones, corrige a un estudiante desafinado y mejora una entonación. El trofeo de vencedor de la Mariachi Extravaganza Las Vegas 2026 preside la sala.

Durante una presentación, el conjunto se viste con trajes rojo brillante. Los violinistas levantan sus arcos y gritan “joya”, antes de lanzarse a una melodía animada. Uno de los integrantes lanza el icónico “grito” y el público aplaude al compás.

Los instructores empiezan pronto a enseñar a sus estudiantes el repertorio. Ramiro Benavides, director de un mariachi de secundaria en el distrito, no solo enseña a sus alumnos a tocar instrumentos y a cantar, sino también a aportar un toque teatral y dramático a sus presentaciones.

Durante un ensayo en una secundaria, un maestro anima a una niña a soltarse y gritar con entusiasmo. Ella empieza con timidez, pero cuando se le unen sus compañeros, su grito se vuelve más seguro.

Escasez de profesores

El programa de mariachi del distrito escolar del condado de Clark ha crecido de manera significativa desde su creación en 2002 y, en los últimos años, se ha vuelto cada vez más difícil encontrar suficientes maestros, explicó Jeffrey Williams, director del Departamento de Bellas Artes y Artes Escénicas del distrito.

Para cubrir esa carencia, Blanco lanzó recientemente un plan de estudios de 22 créditos para la especialización secundaria en la UNLV, sumándose a unas pocas universidades que ofrecen esa formación en Texas. Los alumnos aprenden sobre el repertorio del mariachi y cómo enseñar el género.

En una clase, los alumnos estudian más de 70 canciones de mariachi durante un semestre, analizando sus letras y estilo, y qué hace única a cada una de ellas, dijo Blanco. Se forma a los estudiantes en el repertorio tradicional de mariachi que uno esperaría escuchar normalmente: listos para actuar y para transmitir la música a quienes vengan después.

Cuando Rodríguez Olivas se gradúe dentro de tres años, planea regresar al distrito escolar del condado de Clark para enseñar mariachi.

“Quiero, de alguna manera, retribuir a las futuras generaciones y darles las mismas oportunidades que yo tuve, y hacerlo tan divertido como lo fue para mí”, concluyó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.