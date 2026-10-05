Christa Pike donó su última comida a las personas sin hogar antes de su ejecución fallida

Horas antes de que el estado de Tennessee fracasara en su intento de ejecutarla y la dejara inconsciente y conectada a un respirador, Christa Pike recibió la posibilidad de elegir una última comida.

Sin embargo, Pike rechazó la oferta y pidió que los 20 dólares destinados a su última cena se utilizaran para comprar pizza para personas sin hogar en el centro de Nashville, según informó The New York Times.

La ejecución estaba prevista para el miércoles a las 10:00 a. m., pero el procedimiento no salió como estaba planeado. Pike sobrevivió a la administración de dos dosis de la inyección letal, fue trasladada a un hospital y el fallido intento llevó a Tennessee a imponer su segunda moratoria sobre las ejecuciones en los últimos cinco años, según el periódico.

Hasta el 3 de octubre, Pike permanecía inconsciente, intubada y conectada a un respirador en un hospital de la zona de Nashville.

La ejecución de la mujer de 50 años ya había generado controversia y preocupación durante las semanas previas, tanto entre su equipo legal como entre organizaciones y activistas contrarios a la pena de muerte.

open image in gallery Christa Pike pidió al Departamento de Corrección de Tennessee que destinara los 20 dólares de su última comida a comprar pizza para personas sin hogar en Nashville

Pike fue condenada a muerte por torturar y asesinar a su compañera de clase Colleen Slemmer cuando tenía 18 años. Al recibir la sentencia, admitió que no sentía remordimiento, aunque con el paso de los años expresó pesar por haberle quitado la vida.

Durante el proceso judicial, su defensa sostuvo que Pike había sufrido traumas graves y abuso sexual, y argumentó que el impacto de esas experiencias en su conducta no se tuvo en cuenta de forma adecuada ni durante el juicio ni al dictar la sentencia. Por su parte, la familia de Slemmer declaró a The New York Times que Pike merecía una “justicia rápida”.

Apenas 90 minutos antes de la hora prevista para la ejecución, Pike obtuvo una suspensión temporal después de que un tribunal federal de apelaciones señalara que necesitaba más tiempo para evaluar nuevos argumentos en el caso. Sin embargo, poco después de las 5:45 p. m., la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la medida y permitió que el procedimiento siguiera adelante.

El Departamento de Corrección de Tennessee sostuvo que el equipo de ejecución siguió al pie de la letra el protocolo de inyección letal, algo que Randy Spivey, abogado de Pike, cuestionó. Según declaró a The New York Times, el procedimiento debía durar unos 10 minutos, pero se prolongó durante aproximadamente una hora.

“Conté al menos siete agujas utilizadas solo en su brazo izquierdo, una de las cuales parecía estar doblada cuando la retiraron tras un intento fallido”, relató.

Spivey aseguró además que el equipo legal ya había advertido al estado sobre los riesgos de ejecutar a Pike mediante una inyección letal debido a que tenía venas estrechas y un trastorno sanguíneo. Durante el procedimiento, afirmó, la propia Pike intentó ayudar al equipo a encontrar un lugar adecuado para colocar la vía.

“Una y otra vez me decía: ‘Inténtalo más arriba, en el hombro. Por favor, inténtalo aquí’”, contó Spivey al periódico.

open image in gallery Pike permanecía hospitalizada y con vida después de la fallida ejecución ( The Tennessean )

Finalmente, el estado no logró ejecutar a Pike y el fallido procedimiento la dejó inconsciente y en estado grave.

Pese a la actual moratoria sobre las ejecuciones, Tennessee podría intentar ejecutarla de nuevo en el futuro. La senadora Marsha Blackburn, principal candidata a gobernadora, aseguró que, si resulta elegida, impulsará un nuevo intento de ejecución, según The New York Times.

Sin embargo, la posibilidad de volver a ejecutar la sentencia dependerá, entre otros factores, del estado mental de Pike si recupera la conciencia. La Corte Suprema de Estados Unidos estableció que una persona condenada a muerte debe tener la capacidad cognitiva necesaria para comprender de forma racional por qué será ejecutada.

Mientras tanto, los abogados de Pike pidieron al gobernador Bill Lee que conmute su condena para que pueda pasar el resto de su vida en prisión. Lee, por su parte, ordenó una investigación para determinar qué salió mal durante el fallido procedimiento.

Traducción de Leticia Zampedri